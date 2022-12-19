Ziraat Bankası Aralık ayı sonuna kadar emekli ve çalışanlara 70000 TL ödeme yapacak

Kamu bankası Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara 70000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirecek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlara 70000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde ödenecek. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde sizlere hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi ödemeleri verilmektedir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi olarak bireysel müşterilere kredi imkanı sağlamaya devam edecek. Aralık ayı sonuna kadar yapılan yeni kampanyada 70000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlara 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulurken, kredi işlemlerini hızlı birşekilde hesaplarına yatıracak olan vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yaptırabileceğiniz kampanyalara sizlerde istediğiniz zaman katılabilir ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırabilirsiniz.

70000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilmektedir. 24 ay vadeli kredi onayı almanız durumunda, ayrıca diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için de Ziraat Bankası üzerinden destek kredilerinden faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi