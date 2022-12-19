Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT'den Alanlara 80.000 TL Ödeme Olacak! Aralık Ayı Son Tarih!

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden alan kişiler, 80000 TL'ye kadar ödeme alabilecek. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda sizlere verilecek olan 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi verilecek. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerle daha önce kredi kullandıysanız düzenli ödemeler yaptıysanız tekrardan kredi başvurusu yapabilir ve 80 bin TL kadar kamu bankaları üzerinden verilen bu kampanyalardan yararlanabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan vatandaşlara 24 ay vadeli kredi ödemesi internet üzerinden de hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden Emekli Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 80000 TL emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlem yapabilir. Kamu bankaları tarafından başlatılan bu kampanyalara katılacak olan kişilerin bankadan maaş alması istenmektedir. Bankalardan maaş alan vatandaşların internet bankacılığı uygulamaları olmaları durumunda da 50000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa internet üzerinden 36 ay vadeli gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. 80000 TL kredi onayı almanız durumunda diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız içinde sizlere destek kredisi verilecektir.

Ptt üzerinden Emekli Kredisi Başvurusu

Ptt yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara kendi banka şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak. Ptt üzerinden başvuru yapacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabileceğini söyleyebiliriz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlanmaktadır.