Ziraat Bankası Açıklaması Gece Yapıldı, Ödemeler Başladı, 0.88 Faizle Kullanılıyor, Son Fırsat

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte 0.88 faiz oranları ile nakit ödemesi yapacağını gece duyurdu. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların Ziraat Bankası üzerinden yapmış oldukları başvurular sonrasında yüksek limitli nakit kampanyalarından faydalanarak 0.88 faiz oranları ile kredi alabilecekleri duyuruldu. Daha önce bu bankadan kredi kullanmış olan kişiler 0.88 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa bankadan maaş alması da şartı vardır. Belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlara 25 bin TL'ye kadar verilecek olan düşük faizli kredi 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme olması göze çarpan ilk detaylar. 0.88 faiz oranları ile kredi alacak olan kişiler başvurularını hem banka şubelerinden yapabilecek hem de mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman kullanabilecekler.

Başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 0.88 faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen vatandaşlar bankanın belirlediği Kredi politikalarına uygun olması durumunda en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlik ve gelir belgesi ile birlikte giderek başvuruda bulunabilir. Ziraat Bankası üzerinden 0.88 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli bu Kredi onayını almanız durumunda şube yetkisinin de sizlere kredi kullandırılacak ve hemen anında hesabınıza yatacak.

Ziraat Bankası banka şubeleri haricinde resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yaparak kredi onayı alabiliyorsunuz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar Banka hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte istedikleri zaman Ziraat mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapıldıktan hemen sonra sizlere onaylanan kredi ne kadar olduğunu söylenecek ve bu tutarı kullanmak istiyorsanız işlemleri tamamlayarak hesabınıza parayı atabilecek siniz.

Emekli olan vatandaşlar ise 25 bin TL üzerinde kredi kullanmak istiyorlarsa emekli maaşına Ziraat Bankası üzerinden alması gerekiyor. Emekli olan kişilere maaşın 30 katı ne kadar kredi kullandıran Ziraat Bankası banka şubelerinden hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi için emekli olan vatandaşlara yardımcı oluyor.