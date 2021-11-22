Bütün Emeklilere 10.000 TL Ödeme Müjdesi Geldi, Banka Farketmiyor, Başvuru Yapmak Yetiyor

Emekli olan vatandaşlara 10.000 TL ödeme müjdesi geldi. 10.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan emekliler bankalar tarafından başvuru yaparak hesaplarına hemen nakit atabilecekler. Kamu bankaları ve özel bankalarının yapmış olduğu kampanya ile birlikte emekli olan vatandaşlar 10.000 TL onay alabilecek. Başvuru yapmak isteyen emekliler kendi emekli maaşı hesabı olmuş olduğu banka şubelerine giderek buradan 10.000 TL için başvuruda bulunabilir. Verilecek olan 10.000 TL İhtiyaç Kredisi olarak verilecek ve 36 ay vadeye kadar böyle bileceğiniz acil nakit destek kredisini ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka müşterisi olmamız gerekiyor. Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyası adı altında verilen bu ihtiyaç kredisi kampanyasında emekli maaşını bu bankadan alan müşteriler şubelere gitmeden hemen onay alabilecek. Ziraat Bankası emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulamaya giriş yaparak buradan kredi başvurusu yapabilir onaylanan tutarı hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank tarafından yapılan kredi kampanyası da emeklileri 10.000 TL olarak veriliyor. Qnb Finansbank üzerinden emekli maaşınızı alıyorsanız 10.000 TL'ye kadar hemen ödeme alabilir onaylanan tutarı 36 ay vade ye bölerek kullanabilirsiniz. Qnb Finansbank ayrıca banka şubelerine gitmeden SMS ile kredi kampanyasına katılmanızı olanak sağlayacak. T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak gönderirsiniz qnb Finansbank 10.000 TL başvuru yapmış olacaksınız. Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca mobil uygulamayı kullanarak istedikleri zaman 7gün 24saat online emekli kredisi kullanabilir.

Garanti Bankası

Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız Garanti Bankası 10.000 TL ve üzerinde vatandaşlara Kredi imkanı sunmaktadır. Garanti Bankası emekli maaşını alan vatandaşlar 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için en yakın banka şubesine gidebilir ve banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden de kredi kullanabilir. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi vereceği emeklilere kendi Bankasından maaş alması durumunda herhangi bir kredi notu sorgulaması yapmadan onay vermektedir. Detayları bankanın internet sitesini görerek öğrenebilirsiniz.