Ziraat Bankası açıklama yaptı, bankamatik kartı kullanan kişilere 45.000 TL ödeme verecek

Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu yeni Kredi kampanyasında bankamatik kartı kullanan vatandaşlara ödemeler vereceğini açıkladı. Nakit kredi ihtiyacı olan ve başvurularını banka şubeleri üzerinden gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde ödemeler hızlı bir şekilde verilerek banka tarafından sizlere hızlı bir şekilde 36 ay vadeli tüketici kredisi kullandırılacaktır.

45.000 ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara Kredi işlemlerini yapmaları için banka müşterisi olması halinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden destek verilecek. 36 ay vadeli Kredi başvurusunu acil ihtiyacınızın olması durumunda hemen aynı gün içinde Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden alabileceğiniz bu Kredi kampanyalarına bankamatik kartı hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulaması ve internet şubesi üzerinden hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 45.000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte ödemeleri gerçekleştirirken banka müşterisi olan ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan diğer vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu vermektedir. Kredi işlemleri 5 dakika içerisinde sadece internet bankacılığı uygulamaları üzerinden değil bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da sizlere sunulmaktadır. Emekli olan kişiler ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler maaş müşterileri olmaları durumunda Ziraat bankası'nın başlatmış olduğu diğer Kredi kampanyalarına da katılarak düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapabilirler.