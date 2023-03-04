Peşinat yok, ıvır vızır ödeme yok! 2.900 TL taksitle 2+1 prefabrik evler kapış kapış gidiyor!

2.900 TL taksitle 2+1 prefabrik evler kapış kapış gidiyor! Peşinat yok, ıvır vızır ödeme yok! Son zamanlarda betonarme yapıların maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle prefabrik evlere yönelik talep artış gösterdi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik devlet desteği sayesinde aylık 2900 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Üstelik peşinat ödemeden aylık kira öder gibi 2+1 ev sahibi olabilmek oldukça mümkün. Üstelik yeni tip prefabrik evlerin betonarme konutlardan herhangi bir farkı bulunmuyor.

Prefabriklerde Devlet Desteği

Prefabrik konut yaptırmak isteyen vatandaşlar şartlara uygun oldukları taktirde devletin destek paketlerinden faydalanabilmektedir. Destek paketi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından gelmektedir. Destek paketinden barınma desteği kapsamında 200 bin TL’ye kadar faydalanabilmek mümkün. Bu paket sayesinde vatandaşlar düşük maliyetlerle ev sahibi olma şansına sahip oluyor.

Günümüzde uygun fiyatlı evler olduğu gibi lüks villa tipindeki prefabriklerde bulunuyor. Bu nedenle fiyatlar da birbirinden farklılık gösteriyor. 2+1 genişliğe sahip tek katlı 45 metrekarelik evlerin maliyeti 234 bin TL’den satışa sunulmaktadır. 200 bin TL’lik devlet desteğinden faydalananlar konutlarını yalnızca 34 bin TL’ye mal edebiliyor. 34 bin TL’lik tutar için dileyen vatandaşlar kamu bankalarından düşük oranda faizle ihtiyaç kredisi çekebilmektedir.

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