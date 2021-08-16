Ziraat Bankası 6 Ay Ertelemeli 100.000 TL Kredi Vereceğini Açıkladı, 1 Hafta İçinde Ödenecek

Ziraat Bankası son dakika kredi haberi ile umut oldu. 100.000 TL’ye kadar verilecek kredilerde son şartlar da belirlendi. Uygun olan herkes 100.000 TL 36 ay vadeli ve 6 ay ertelemeli kredi alacak.

Ülkemizde Osmanlı döneminden beri hizmet vermekte olan Ziraat Bankası, kredi başvurusu yapacak olan kişilerin her zaman ilk tercih ettiği bankalardan bir tanesi olmuştur. Bu banka özellikle düşük faiz oranları ile müşterilerine kredi imkânı sağlıyor. Özellikle son pandemi döneminde birçok kişiye kredi notu düşük olsa bile ihtiyaç kredisi verdiğini söyleyebiliriz. Bu banka üzerinden kredi kullanacak olan kişiler banka politikalarına uygun olmaları durumunda 100 bin TL'ye kadar 6 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmektedir. Sizlerde bu banka üzerinden eğer kredi başvurusu yapacaksınız, vereceğimiz yöntemler ile birlikte kredinizi kullanabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası kredi başvuru şartları nelerdir?

Ziraat Bankası 100.000 TL ve altı ay ertelemeli olarak kredi kullanmak istiyorsanız bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. Özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşları bu bankada alma şartı vardır. Emekli olup kredi başvurusu yaptığınızda onay alırsanız banka maaş taşıma sonrasında sizlere kredi verecektir. Size en yakın banka şubesinden bu işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz. Eğer sigortalı olarak çalışıyorsanız da en az 6 aylık sigortanızın olması gerekiyor. Sigortası yeni olan ve bankalarda daha önce bir kredi kullanmamış kişiler Ziraat Bankası 100.000 TL 6 ay ertelemeli krediler kullanamazlar. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca icralık ve avukatlık bir durumda ise maalesef onay alamıyor. Eğer şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız vereceğimiz yöntemler üzerinden kredi başvurunuz hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapacak olan müşteriler banka şubelerine gitmeleri gerekiyor. Kimlik ve gelir belgenizi verdikten sonra bu banka üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizleri değerlendirmeye alır ve bu değerlendirme sonucuna göre sizlere kredi kullandırır.

Kredi onayı aldıktan sonra da aynı gün içinde kredi kullanırsınız. Ziraat Bankası banka şubelerine gidecek durumu olmayan kişilerin internet bankacılığı üzerinden de kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz. Bu krediler sadece bankadan maaş alan ve banka müşterisi olan kişilere verilmektedir. Çünkü hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankaya gitmeden kredinizi anında hesaba atabilirsiniz. Kredi başvurusu sonrasında banka sizlere sonucunu verir ve internet bankacılığı üzerinden onaylanan krediler şubelere gitmeden kullanabilir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, internet sitesi üzerinden veya sms ile bu kredi için başvuru yapamıyor. Yüksek limitli krediler de özellikle banka şubelerinden işlem yapmanız gerekiyor. 100.000 TL üzerinde de kredi kullanmak istiyorsanız bankaya ipotek vererek bu krediyi kullanabiliyorsunuz. Verilen tüm kredileri de 6 ay erteleme ve toplamda 36 ay vade yapılmaktadır.