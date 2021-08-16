İş Bankası Sadece 5 Gün Verecek, Gelir Belgesiz, Kefilsiz 50.000 TL Kredi Dağıtacak

İş Bankası gelir belgesiz 50.000 TL'ye kadar yeni bir kredi kampanyası başlattı. Sizlerde eğer 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak verilen bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Kredinizi hızlı bir şekilde alabilirsiniz. İlk taksit ödemesinde de İş Bankası sizlere 3 ay erteleme imkanı sağlayacaktır. İş Bankası üzerinden gelir belgesiz kredi kullanabilmeniz için kredi notu en az 1350 olması gerekiyor. Banka normal kredi notundan da yüksek olan müşterilere gelir belgesiz olarak 50.000 TL kredi verecektir. İlk 3 ay taksit ertelemesini yapmak zorunda değilsiniz. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka 36 ay vade ile işlem yapar. Aha yüksek vade sayısı maalesef olmuyor. Banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, İş Bankası üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

İş Bankası 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu gelir belgesiz nasıl alınır?

50.000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler gelir belgesiz olarak kredilerine hem banka şubelerinden hem de internet üzerinden alabiliyor. Bunun için ilk önce kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir. Banka şubelerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer kredi notu yüksek olması durumunda sadece kimlikleri ile birlikte bu krediyi alabiliyor.

Yalnız ilk önce kredi başvurusu yapıp onay almanız gerekmektedir. Bunun için İş Bankası müşteri hizmetleri numarası, İş Bankası ATM'si ve İş Bankası internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapmanız ve onay almanız gerekmektedir. Bu şekilde aldığınız onaylarda krediniz size banka şubesinden gelir belgesiz kullandırılır. Onay aldıktan sonra size en yakın İş Bankası şubesinden bireysel müşteri temsilcisi ile birlikte kredinizi kullanabilirsiniz.

İş Bankası online gelir belgesiz kredi nasıl alınır?

İş Bankası üzerinden Online olarak gelir belgesiz kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun için bankadan bir hesabınızın olması ve bu hesaba bağlı bir internet bankacılığı şifrenizin de olması gerekiyor.

İş Bankası Online olarak kredileri bankanın internet bankacılığına giriş yapan müşterilerine ve İş Cep uygulaması kullanan müşterilerine veriyor. İş Cep üzerinden yapacağınız 50.000 TL kredi başvurusunda onay almanız ile beraber banka bu onaylık tutarı hemen sizin kendi hesabınıza yatırır.

İş Bankası hesabınıza bu parayı yatırarak kredinizi kendiniz kullanabilirsiniz. Bu krediler de gelir belgesi vermeden kimlik göstermeden ve imza atmadan işlem yapıyorsunuz. İş cep uygulamasından alacağınız ihtiyaç kredilerinde de 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz. Ayrıca krediler online internet bankacılığı üzerinden verildiği için masrafsız ve daha düşük faiz oranları ile birlikte müşterilerine sunulmaktadır.