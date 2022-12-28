Ziraat Bankası 38.000 TL Ödeme İçin Kolları Sıvadı! Banka Müşterisi Olanlara 5 Dakika İçinde Ödeme Olacak...

Ziraat Bankası banka müşterisi olan vatandaşlar için 38000 TL' ye kadar nakit ödemesi verileceği açıklandı. Ziraat Bankası banka müşterisi olan vatandaşlar, 38000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesinden faydalanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeleri halinde uygun faizlerle kredi ödemelerine hemen aynı gün içinde alabilir. Ziraat Bankası, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlattığı kredi kampanyasında ilk taksit ödemenizi 90 gün ertelemeli olarak sizlere sunacak.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat, kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurularında şartlara uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde ödeniyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir.

EMEKLİYE KREDİ

Emekli maaşı olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden alacakları kredilerde daha düşük faiz oranlarından yararlanabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri, hesaplara yatırarak hemen aynı gün içinde alabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere verilecek olan bu kredi kampanyasıyla birlikte uygun faizlerle krediler, hesaplara yatırılarak, hemen kullandırılmaktadır. Emekli olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmektedir.