Akbank 45000 TL ve Üzerinde Nakit Ödemelerinde "Gelir Belgesiz" Ödeme Yapacağını Açıkladı!

Akbank 45000 TL üzerinde nakit ödemesi olacak olan tüm vatandaşlar için gelir belgesiz, nakit kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Akbank üzerinden başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde gerçekleştiriliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilerek ihtiyaç kredisi ödemesi yapılıyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alarak, 45000 TL ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank üzerinden nakit ihtiyacı olup, kredi başvurularında bulunacak olan tüm vatandaşların başvurularını cep telefonları üzerinden SMS ile yapabileceğini söyleyebiliriz.

Sms ile Akbank üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olmaktadır.

Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra onay olan tüm vatandaşlar, onaylanan tutarı en yakın banka şubesi üzerinden kullanabilmektedir.

AKBANK DİREKT KREDİSİ

Akbank müşterisi olan vatandaşların Akbank, hesabı olması durumunda bankanın direkt uygulaması üzerinden de kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte kredi ödemelerinizi 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak hemen alabilirsiniz. İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden onay alacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri, masrafsız birşekilde hemen hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.