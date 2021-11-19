Ziraat Bankası 3.000 TL ödeme yapıyor, Banka genel müdürü duyuru yaptı

Ziraat Bankası üzerinden banka müşterisi olan kişilere 3000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme yapılacağı duyurusu yapıldı. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 3000 TL gelir belgesiz ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli nakit başvurusu banka şubesinden ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir. Ziraat Bankası son dakika yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 3000 TL gelir belgesiz ve masrafsız Kredi kampanyasını resmen başlattı. Ziraat Bankası emekli ve çalışan kişilere uygun faiz oranları ile hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlayacak. Ziraat Bankası emekli olan kişilere özellikle 3000 TL haricinde daha yüksek limitler dede Kredi imkanı sağlıyor.

Ziraat Bankası 3.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası hesabınız varsa 3000 TL ödeme için banka şubesine edebilir veya bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 3000 TL ödeme almak istiyorsa ve bu bankada hesabı varsa Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden 7gün 24saat istedikleri zaman 3000 TL için başvuruda bulunabilir onaylanan tutarı hesaba yatırabilir.

Ziraat Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada başvuru yapılacak olan kişilerin kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapılacak ve bu kimlik numaraları üzerinden kredi notu sorgulaması sonrasında onay verecek. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden kampanya detayları hakkında bilgi alabilir başvuru ve faiz oranları ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası 3.000 TL ihtiyaç kredisi verdiği zaman 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk taksit ödemenizi 90 gün ertelemeli olarak kullandırır.