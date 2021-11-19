Cumhurbaşkanı Net Konuştu: Emekliye Ödenecek Nakit, Hesaplara Yatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle ekonomik sıkıntı çeken, emekli vatandaşlara kamu bankaları üzerinden nakit imkanı sağlanacağını söylemişti. Bu karar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yeni kampanya başlattı. Emekli olan kişilere emekli maaşları üzerinden destek kampanyası yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan bu destek, Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları tarafından da tam onay aldı. Bankalar kendi internet siteleri üzerinden başvuru alacak ve nakit imkanı emeklinin maaşına göre verilecek.

Acil para ihtiyacı olan emeklilerin yardımına koşan kamu bankaları, yeni yaptıkları bu kampanya da son dakika olarak yeni bir haber alındı. Para ihtiyacı olan kişilere emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alınması durumunda destek verilecek. En az 3000 TL en fazla 30.000 TL ödenecek olan bu destek parası, kişilerin şartlarına göre değişecek.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Emekliye Ödeme Detayları Belli Oldu...

Ziraat Bankası ve diğer 2 kamu bankası tarafından yapılan duyuru sonrasında, bankadan işlem yapacak olan kişilere, son dakika olarak yeni bir haber verildi. Ziraat Bankası ve diğer 2 kamu bankası, emekliye ödeme detaylarını da belirledi. Bu belirlenen şartlara uygun olursanız, Ziraat Bankası başta olmak üzere hemen ödeme alabileceksiniz. Üstelik banka şubelerine gitmeden, bankaların internet bankacılığı üzerinden işlem yapabileceksiniz. Ziraat Bankası ve diğer tüm kamu bankalarının emeklilere verecekleri bu destek, sadece emekli maaşı müşterisi olmanız durumunda sizlere ödenecektir.

Emekli maaşınızın üzerinden alacağınız bu destek parasını, banka şartlarına uygun olan, kredi notu düzgün olan tüm emekliler başvuru yaparak alabilecekler. Başvuru yapmak için banka şubelerine gidebilir, banka müşteri hizmetlerini arayabilir veya hiç bunları yapmadan mobil uygulama üzerinden internet bankacılığı aracılığı ile başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli olan kişilere, kendi bankalarından maaş almaları durumunda uygun faizlerle kredi imkanı tanırken, ayrıca 750 TL'ye kadar emekli promosyonu, 10.000 TL'ye kadar nakit avans, aidatsız kredi kartı ve düşük faizli konut kredisi, taşıt kredisi imkanı da sunmaktadırlar.