Ziraat Bankası 30 yaşında ve altındaki kişilere 10.000 TL kredi ödemesi yapacak

Ziraat Bankası 30 yaşında ve altında olan kişilere 10.000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapacağını duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden 30 yaşın altında olan kişiler 10 bin TL destek kredisi kullanabilecek. Yapılan açıklama sonrasında Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeli olarak Kredi alabilecek. İlk kredi taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabileceğiniz Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin 30 yaşının altında olması durumunda 10.000 TL'ye kadar şartsız olarak onay verileceği duyuruldu.

Ziraat Bankası acil paraya ihtiyacı olan genç vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapacak ve yapacağı bu kredi ödemesi ile kişilerin daha önce kredi notu olmasa bile Banka kredi sicili oluşturmasına olanak sağlayacaktır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsunuz bazı Kredi politikalarına uygun olmanız durumunda hemen aynı gün içinde 10.000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası 30 yaşının altında olan kişilere İhtiyaç Kredisi olarak vereceği 10.000 TL destek kredisi kampanyası başvurusunu bankanın resmi internet sitesi üzerinden açacağı başvuru formu ile alıyor. Ziraat Bankası resmi internet sitesine girerek 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir Kredi sonucunu başvuru formunda yazmış olduğunuz cep telefonuna mesaj atarak öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonucu olumlu olan kişiler ise en yakın banka şubesine giderek kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi kampanyası

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler eğer bu bankada hesabı varsa banka şubelerine gitmeden masrafsız ve gelir belgesiz olarak Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte dilerseniz bankanın resmi internet sitesi üzerinden dilerseniz de mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapacağınız Kredi başvurusunda olumlu olan müşteriler hemen kredi onayı almaları ile birlikte işlemleri tamamlayarak onaylanan tutarı kendi Ziraat Bankası hesabına yatırabilir. Mobil uygulama üzerinden kullanacağınız krediler de hem düşük faiz oranları ile işlem yapacak hem de masrafsız olarak kredi kullanacaksınız.