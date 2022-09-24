Ziraat Bankası 3 Gün Süreceğini Söylediği Bireysel Kredi Kampanyası Başladı.

Ziraat Bankası bireysel kredi kampanyası başlattı. Kredi kampanyasında vade 36 ay olarak belirledi. İlk ödemede ise 3 aylık erteleme fırsatını da vatandaşa sunuyor. Banka üzerinden kredi başvurusu yapıldığında anında sonuç veriliyor. Kredi kampanyası son zamanlarda oldukça fazla rağbet görüyor.

Ziraat Bankası pandemi döneminde olduğu gibi, pandemi sonrasında da vatandaşın yardımına koşuyor. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara yeni kampanyalarını duyurdu. Bireysel kredi kampanyası yürüten banka 25 bin lira ile 50 bin lira arasında değişen tutarda kredi imkânı sunuyor. Banka şubelerinden başvuru yapılabildiği gibi internet üzerin de başvuru yapılabilir.

Kredi Başvuru Şartları

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, bankaların belirlediği şartları sağlamaları gerekir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen müşteriler, şartları sağlamaları durumunda kredi imkânından faydalanabilecek. Sağlanacak şartların arasında 18 yaşından büyük olmak, 70 yaşından küçük olmak yer alıyor.

Başvuruda bulunacak olan vatandaşların bankalar ile arasında her hangi bir sorunun bulunmaması gerekiyor. Başvuruda bulunacak olan kişilerin kredi notu bu noktada önem taşıyor. Kredi notu düşük olan kişilerin kredi onayı konusunda sorunlar yaşayabilir. Kredi notu düşük olan kişilerin onay alabilmeleri için maaşlarını bu banka üzerinden almaları gerekir.

Banka Şubesine Gitmeden Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusu yapmak için banka şubelerine gitmeden internet üzerinden başvuru yapabilir. Başvuru yapılarak onay alınabilir. Kredi sonucu uygun olan vatandaşlar başvurularını tamamlayabilmeleri için banka şubelerine gerekli evrakları getirmeleri gerekir. Belgelerin teslim edilmesi ile birlikte kredi kullanıma başlanabilir. İhtiyaç kredisi için online başvuru yapılabilir. Kredilerini internet üzerinden kullanabilir.

Online İnternet Bankacılığı Kredisi Kullanımı

İnternet bankacılığını kullanarak kredi için başvuru yapılabilir. Başvurunun yapılabilmesi için banka üzerinde hesabınızın bulunması gerekir. Bu hesap üzerinden alınacak şifre ile gerekli başvurular yapılır. İnternet bankacılığı ile başvuru yapmak isteyen kişiler bankanın cep uygulamasını kullanarak giriş yapabilirler. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak kredi kullanılabilir. Onaylanmış olan krediyi hesabınıza aktarabilirsiniz. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar gerekli başvuruyu yaparak bu imkândan faydalanabilir.