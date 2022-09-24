26 Eylül Terazi Yeniayı Burçlar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

İstanbul saati ile 26 Eylül Pazartesi günü 00.54'te gerçekleşecek olan yeniay, terazi burcunda meydana gelecek. Bu yeniayda öncü nitelik baskın olacak ve bazı durumlarda inisiyatif almamız gerekecek. Yeniayda var olan etkilere bakıldığı zaman bu tipte olan durumların daha ağırlıkta olacağı tahmin ediliyor. Adalet, ilişkiler ve uyum konusu ise terazi burcunda ön planda olacak ve haksızlıklara tahammül edilmeyecek. Yine 26 Eylül Pazartesi itibariyle hem destekleyici hem de gergin açılar bulunabilir. İkili ilişkilerimizde denge kurmak istenilen durumlarda harekete geçilebilir ve bunun için bazı kararlar alınabilir. Geçtiğimiz sene Uranüs ile Satürn'ün sert açısı kişilere kısıtlanma, çatışma ve yenilenme isteklerini yaşatmıştı. 26 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan terazi yeniayı kasım ayına kadar yeniden aktif olacak ve kuvvetli bir şekilde etkileri hissedilecek.

Toplumlar arasında özgürlük ve yenilik isteyenlere ve sınırlama isteyen gruplara karşı direnmeler önümüzdeki ay içerisinde mümkün olacaktır. Bu süreç içerisinde finansal krizler sebebiyle ekonomide yeni adımlar atılmasının zorunluluğu da önümüze çıkacak olan konular arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak depremler ve afetler de ani hava değişimlerine bağlı olarak görülebilir. Özellikle ilişkiler konusunda da bireysel olarak değişim gerekebilir ve bazı çatışmalar gündemde yer alabilir. Mecburen gerilimi sonlandırmak adına harekete geçmek zorunda kalabiliriz. İlişkimizde ve kendimiz ile ilgili verdiğimiz kararlarda dürüst davrandığımız sürece destekleyici etkileri altında bulunacağız. Diğer taraftan yalnızca günü kurtarmak adına eyleme geçilirse ilerleyen 6 ay boyunca alınan kararları telafi etmek için bazı zor konular karşımıza çıkabilir.

Gerek maddi konularda gerekse ilişkilerimizde ciddi kararlar almak ile ilgili zorluklar yaşanabilir ve kararsız günler geçirilebilir. Bir anda ortaya çıkan ve farkında olmadığımız konular kafa karıştırıcı durumlara dönüşebilir. 3 Ekim tarihinden önce Merkür'ün Terazi burcunda retro olarak eşlik ettiği gökyüzü nedeniyle büyük girişimlerden uzak durmak önerilmektedir. Diğer taraftan yükseleni yengeç olan ve 4. evde gerçekleşecek olan yeniay, aile ve yakın ilişkiler gibi temaları da ön plana çıkarabilir. Şaşıran dengeler bu alanlarda düzeltilmek istenebilir ve bu düzen ile ilgili her zamandan daha çok çabalamamız gerekebilir.

Oğlak, terazi, yengeç ve koç gibi öncü burçların ve söz konusu bu burçların ilk derecelerinde vurguları olan kişiler 26 Eylül yeni ayında önemli etkiler altında bulunacaktır. 20- 28 Haziran, 20-28 Aralık 21-29 Eylül ve 19- 27 Mart doğumlular bu yeni aydan daha fazla etki görebilir. Bunun yanı sıra 19- 27 Ocak ve 19- 27 Mayıs doğumlular da ilişkilerde ve yeni girişimlerde destekleyici etkiler altında bulunacaktır.

Yükselen boğalar sorumluluklarının bir anda kendilerine fazla gelmesi sebebiyle otorite figürleri ile gerginlik yaşayabilir. Günlük rutinlerinde ve çalışma hayatlarında yeni kararlar almaları gerekecek olan yükselen boğalar bu dönemde sağlıklarına da dikkat etmeli ve bu alanda çalışmalar yapmalıdır.