Ziraat Bankası 20.000 TL Ödeme İçin Hareket Etti! TC Kimlik İle 18 Yaş Üzeri Olanlara Ödeme Var. Ziraat bankası yeni başlattığı bireysel ihtiyaç kredisi ile birlikte, 20.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. 20.000 TL kredi alacak kişiler, banka müşterisi olması durumunda, kredi ödemelerini hesaplara hemen atabileceklerdir. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka şartlarına uygun olan kişiler, 20.000 TL için başvuru yapabileceklerdir.

Banka kredi başvurusu yapacak olan kişilere, hemen aynı gün içinde sonuç veriyor. Kredi notu düşük olan kişiler emekli olsalar bile emekli maaş hesapları üzerinden kredi alabiliyorlar. Banka bu kişilere 5 dakika içinde sonuç verir ve kredileri hesaplarına atarak kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Kredi notu düşük olan ve banka üzerinde hesabı olan kişilerde kredi başvurusu yapmak için bu bankayı tercih edebilirler.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank gibi kamu bankası olan Ziraat Bankası özellikle emekli ve devlet memurları için kredi bankası olarak bilinir. Ama banka her müşteriye özel kredi kampanyası yapmaktadır. Ziraat Bankası şubelerinden çalışan ve emekli olan kişiler 20.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirler. Özellikle kredi notu sıfır olan ve en az 6 aylık sigortası olan kişilerde kefilsiz olarak kredi kullanabilirler. Ziraat Bankası üzerinden kredi alacak kişi emekli olması durumunda bu bankadan maaş alması şartı olacaktır. Eğer maaşınız Ziraat Bankası’nda değilse kredi alamazsınız.