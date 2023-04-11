Garanti Bankası 50.000 TL Kredi Kampanyası İçin Banka Müdürü Tarafından Duyuru Yapıldı! Bugün Başladı! 

Garanti bankası 50.000 TL gelir belgesiz ödeme vermeye devam edecek. 31 Mart tarihine kadar yapılan ve 2023 yılında en çok başvuru alan bu kampanya, 30 Nisan tarihine kadar uzadı. Başvuru yaparak sizlerde 50.000 TL kredi alabilecek ve başvurunuzu bu banka üzerinden hemen yapabileceksiniz. 30 Nisan tarihine kadar ödeme alacak kişilere, banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. 50 bin TL kredi için başvuru yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kredi notu ve faiz oranlarına göre kredi ödemeleri 5 dakika içinde hesaplarda olacaktır.

Garanti bankası ayrıca emekli olan kişilere de kredi veriyor. Emekli maaşlarını Garanti bankası üzerinden alan herkes, 50 bin TL gelir belgesiz kredi için başvuru yapabileceklerdir. 50 bin TL kredi almak için başvuru yapacaksanız, kredi notunuza ve faiz oranlarına göre ödemeleri hemen hesaba atabilirsiniz.

Garanti BBVA 50.000 TL Kredi Başvurusu

İhtiyaç kredisi almak istediğiniz zaman çalışan iseniz 3 aylık sigortanızın olması durumunda 50.000 TL’ye kadar anında evraksız kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu krediyi alabilmeniz için kimliğinizle en yakın Garanti BBVA şubesine gitmeniz gerekiyor. Eğer bankanın internet bankacılığını kullanıyorsanız banka kredi onayı için bu kadar limit vermeyecektir.

Sigortanızın olması durumunda banka şartlarına uygun olan kişiler başvuru yaptıkları gün onay alır ve aynı gün kredilerini kullanırlar. 36 ay vade yapacağınız bu kredilerde dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak da kredi kullanmanız mümkündür. Garanti bankası resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgiler öğrenebilir ve bankanın güncel faiz oranlarından da bilgi sahibi olabilirsiniz.