Ziraat Bankası 20.000 TL kredi için şart aramayacağını duyurdu

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yaparak reklamlarda ve internet sayfaları üzerinde karşımıza çıkan bankaların başında gelmektedir. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası müşterilerinin odaklı olarak çalıştığı için kredi alacak olan kişilere belirli limitler de şartsız olarak kredi onayı vereceğini açıkladı. Emekli olan çalışan ve devlet memuru olan kişiler için verilecek olan 20.000 TL Kredi bireysel ihtiyaç kredisi olarak Ziraat Bankası tarafından ödenecektir.

Acil para ihtiyacınızın olması durumunda 20 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yaparak bu krediyi düşük faiz oranları ile kullanabilir. Banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda Ziraat Bankası üzerinden hızlı bir şekilde 20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor sunuz. 36 ay vadeye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasında ilk kredi taksit ödemesi ile dileyen müşteriler 2 ay dileyen müşteriler ise 3 ay erteleme yaparak kullanabiliyor.

Ziraat Bankası 20.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterilere en yakın banka şubesinden kimlik ve gelir belgesi ile birlikte yardımcı olacak. Size yakın olan bir Ziraat Bankası şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında banka değerlendirmeyi kısa bir süre içerisinde yapacak ve şube onayında sizlere Kredi sonucunu verecek. Kredi onayı almanız durumunda hemen aynı gün içerisinde Kredi kullanmanız mümkün olacaktır.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için bir diğer yöntem ise bankanın resmi internet sitesidir. Ziraat Bankası bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucu verilecek ve sonucu sonrasında da en yakın şube üzerinden kredi kullanmanız için bir mesaj gönderilecektir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu Bu bankada maalesef yoktur.

Kredi kullanmak isteyen kişiler uzaktan bir şekilde kredi başvurusu yapmak istiyorsa mobil uygulamaya girerek Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 20 bin tl banka şubelerine gitmeden hesabı atabilir.