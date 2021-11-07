Akbank emekli maaşı alanlara 100 bin TL'ye kadar kredi vereceğini duyurdu

Akbank üzerinden yapılan son dakika kampanyası ile birlikte emekli maaşı alan kişiler 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler belirli şartlar dahilinde istedikleri zaman bu banka üzerinden kredi başvurusu yapabilecek ve emekli kredilerini düşük faiz oranları ile kullanılabilecek. Akbank son zamanlarda özellikle emekli olan müşterilere hem emekli kredisi hem de promosyon kampanyaları yaparak emekli müşterilerini kendi bankalarına çekmeye çalışıyor. Düşük faiz oranları ile emekli kredisi ve emekli kredisi ile birlikte borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişiler akbank'ın son yapmış olduğu 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir 24 ay vadeli kredi kampanyası ile ihtiyacını giderebilir.

Akbank emekli kredisi için şartlar nelerdir?

Akbank üzerinden verilen emekli kredisi için şartların başında emekli maaşı Akbank üzerinde olması gerekiyor. Akbank üzerinde emekli maaşınızı yoksa emekli maaşınızı bu bankaya taşımayı taahhüt ederseniz Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 100.000 TL'ye kadar alacağınız İhtiyaç kredisinde banka diğer bankadaki olan borçlarımızı da hesaba katarak borçlarınızı kapatacak ve üzerine sizin ihtiyacınız için para verecektir.

Emekli olan kişilerden istenen bir diğer şarkısı 70 yaşına kadar emekli olmanız ve diğer bankalardan kırmızı kalem kara liste veya avukatlık gibi bir durumunuzun olmaması gerekmektedir. Akbank üzerinden daha önce sorun yaşadıysanız Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu olumsuz sonuçlanacaktır.

Akbank 100.000 TL emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 100.000 TL'ye kadar emekli kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubelerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Emekli olan kişilere verilecek bu krediler de özellikle Kredi notu düşük olan kişilerin sadece banka şubelerinden kredi başvuruları yapmalarını öneriyoruz. Akbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler akbank'ın direkt uygulamasına girerek buradan mobil uygulama üzerinden online ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Akbank online ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Bugün uygulama üzerinden yapmış oldukları Kredi başvurularında hem düşük faizlerle kredi kullanabilir hem de masrafsız kredi seçenekleri ile online ihtiyaç kredisi olabilirler. Banka kredi faiz oranlarını ve detaylarını bankanın resmi internet sitesine girerek öğrenebilirsiniz.