Ziraat Bankası 2000 TL ile 10.000 TL Arasında Nakit İhtiyaç Kredisi Verecek! Bu Krediler Çok Konuşulacak

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte gelir belgesiz olarak 2000 TL ve 10000 TL arasında kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyada bireysel müşterilere kredi imkanı sunmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların banka müşterisi olması ile birlikte hızlı bir şekilde 10000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanacağını söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası müşterisi olan vatandaşlar, internet bankacılığı şifresi alarak bankanın tüm işlemlerinin Ziraat Bankası, mobil uygulamasından yapabiliyor. Ziraat Bankası, mobil uygulaması artık sadece banka işlemlerini değil tüm kredi işlemlerinde de sizlere yardımcı oluyor. Nezaman acil ihtiyacınız olduğu zaman parayı ilk kredisi kullanmak istiyorsanız sizlere, Ziraat Bankası, mobil uygulaması destek vermektedir.

Ziraat Bankası destek kredisi başvurusunu, mobil uygulama üzerinden yapan kişiler, onay almaları durumunda banka şubelerine gitmeden kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden 36 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası, ayrıca, en yakın banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapacak olan müşterilerden gelir belgesi istememektedir. Sadece kimliğinizle birlikte en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapmanız yeterli olacaktır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi kampanyası duyurusu sonrasında başvurularını internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formu ile yapacak olan vatandaşlardan kredilerine bu şekilde başvuru yaparak kullanabilir.

Ziraat Bankası'ndan emekliye ayrı kampanya

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşını Ziraat Bankasına taşıyarak, yüksek limitli ihtiyaç kredileri ve borç kapatma kredileri kullanabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı ile birlikte hızlı bir şekilde banka şubelerine giderek kimliğinizle başvurunuzu gerçekleştirebilir ve yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır.