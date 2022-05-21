EVET! TC Kimlik Numarasının Son Rakamına Göre 17Bin TL Ödeme Yatıyor! Sonuçlar Belli Oldu

Tc kimlik kartı numarası üzerinden yapılacak olan başvurularda 17000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişilere sondakika haberi geldi. Tc kimlik numarasına göre yapılacak olan bu başvurularda banka kredi puanı sorgulaması sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde banka üzerinden ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 17000 TL'ye kadar sizlerde ihtiyaç kredisi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra bu banka üzerinden 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere ilk taksit ödemesinde erteleme yapmak istiyorsa, 3 ay kadar erteleme de yapabiliyor. Banka kredi puanı ile birlikte gelir durumunda herhangi bir sıkıntı olmayan kişiler başvurularını gerçekleştirir gerçekleştirmez hesaplarına ödeme alabilmektedir.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, Akbank şubelerine gitmeden SMS atabilirler. geçirmesine ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir. başvuru yapacak olan kişiler, ayrıca banka hesabı olması durumunda kimlik numaraları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan da kredi kullanabiliyor.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilmektedirler. Denizbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sunmaktadır. Kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka hızlı bir şekilde sizin kimlik numaranız üzerinden kredi değerlendirmesi yapacak ve yapmış oldukları bu kredi değerlendirmesi sonucuna mesajı gönderecektir.

Denizbank, SMS ile kredi başvurusu yaparak onay alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden kredilerini kullanabilmeleri için Denizbank, mobil uygulamasını kullanması gerekmektedir. Denizbank, mobil uygulamasını kullanarak işlem yapacak olan kişiler, haftasonu olsa bile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alırlarsa hesaplarına onaylanan tutarı 36 ay vadeye kadar kullanabilmektedirler. Denizbank faiz oranlarını ve kampanya ile ilgili detaylı bilgilere, bankanın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.