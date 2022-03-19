Ziraat Bankası, 2 Kamu Bankası ve 1 Özel Banka Emekliye Müjde Verdi! Emekli Olan Kişilere Kimlikleri ile 40.000 TL Ödeme verilecek. son dakika bu kampanyadan yararlanacak olan kişilere haber geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank, PTT ve Akbank üzerinden başvurularını yaparak işlem yapacak olan kişilere, 40.000 TL'ye kadar nakit verileceği açıklandı. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan emekliler bu parayı emekli maaşlarına göre hemen gelir belgesiz olarak, maaş taşımadan alacaklar. Eğer kredi notunuz düşük ise bankalar sizi bırakmayacak. Maaş taşıma yaparak istediğiniz tutarda kredi alacaksınız.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve PTT Emekli için 40.000 TL Ödeme

Kamu bankaları üzerinden işlem yapacak olan kişiler için başlatılan bu kampanyada 40.000 TL'ye kadar nakit kullanacak emekliler en yakın banka şubelerine giderek işlem yapabilirler. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan birisi, eğer bu bankadan daha önce kredi aldıysa Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek işlem yapabilir. Aynı kriterler Vakıfbank içinde geçerlidir.

Emekli maaşını PTT üzerinden alan kişiler ise PTT'nin yaptığı 40.000 TL sms kredi kampanyasına katılarak onay alıp almadıklarını görebilirler. SMS ile başvuru için PTT yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde başvuru yapmış olacak ve mesaj ile kredi sonucunu öğreneceksiniz. PTT şubelerinden ve aktifbank'ın resmi internet sitesinden de başvuru yapılıyor.

Akbank'tan Emekliye 40 bin TL ödeme!

Akbank üzernden de başvuru yapmak isteyenler hemen sonuç alabileceklerdir. Akbank SMS ile emekli kredisi başvurusu için KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu sonrasında hemen sizlere kredi sonucu verilecek, onay alırsanız da banka şubelerinden kimlikle kredi kullanabileceksiniz. Akbank müşterisi olan kişiler ise Akbank direkt uygulamasını kullanarak hemen başvuru yapabilirler.