Son Dakika: Halkbank'tan Devlet Desteği ile 0.55 Faizli Nakit Kampanyası Başladı. Son dakika haberi ile Halkbank vatandaşlara düşük faizli nakit verecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan bu kampanya da kredi alacak kişilerin 3 ay ertelemeli 10.000 TL'ye kadar devlet destekli 0.55 faizle kredi alacağı kararlaştırıldı.

Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada, işlem yapacak olan kişilerin bankanın uyguladığı şartlara uygun olması durumunda hemen sonuç alacağı açıklandı. 18 yaşından büyük olan ve daha önce bu bankadan kredi, kredi kartı kullanmış olan kişiler, Halkbank ihtyaç kredisi olarak 0.55 faizlerle 10.000 TL nakit kullanacaktır. 10.000 TL'ye kadar nakit alacak kişilere banka hemen sonuç vermektedir. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, daha önce bankadan işlem yapmadıysa, güncel faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceklerdir.

Halkbank Kredi Başvurusu

Halkbank üzerinden başlatılan 0.55 faizli kredi kampanyası için başvurular bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Halkbank.com.tr adresine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi onayı alıp almadığınızı görebilirsiniz. Halkbank ayrıca kredi alacak kişilerin başvurularını internet bankacılığı üzerinden de yapmaktadır.

Bireysel müşteri grubunda olan kişiler (emekli, memur ve çalışan) başvuru yapacakları hesap üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alabilirler. Bu şekilde Halkbank sizlere hemen sonuç vermektedir. Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan kişilere banka masrafsız ve gelir belgesiz olarak Halkbank mobil uygulaması üzerinden kredi vermektedir.

Ayrıca kredi alacak kişiler, en yakın Halkbank şubesine giderek de kredi başvurusunda bulunabilirler. Halkbank kredi başvurusu sonucu uygun olan kişiler, banka kredi şartlarına göre hemen işlem yapabileceklerdir.