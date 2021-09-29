Ziraat Bankası 18 yaşından büyük olan kişilere 0.55 faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası üzerinden 18 yaşından büyük olmanız durumunda ve ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda 0.55 faiz oranlarına kadar kredi kullanabileceksiniz.

0.55 faiz ile Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın kendi politikalarını uygun müşteri olmanız durumunda 36 ay vadeli ve en fazla 20 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 0.55 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşterilerine ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli toplamda da 36 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı sağlıyor.

Ziraat Bankası üzerinden verilecek olan bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması ve en az 6 aydır aynı işyerinde sigorta primlerinin yatıyor olması gerekmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bu Kredi şartlarına uygun olması durumunda 0.55 faiz oranları ile bu banka üzerinden istedikleri zaman kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 0.55 faizle kredi kullanmak istiyorsa Ziraat bankası'nın resmi internet sitesine girerek buradan 0.55 faizli ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurmaları gerekiyor.

20.000 TL'ye kadar yapacağınız Kredi başvurusunda banka sizlere hızlı bir şekilde sonucunu verecek onaylanan kredinizi de hemen ne kadar olduğunu sms ile sizlere bildirecektir. 20.000 TL kredi onay aldığınız zaman banka kredi notu uygun olan müşterilere 0.55 faizle kredi verir. 0 55 faizli kredi onayı alamadıysanız kredi notunu sınırda veya düşük olduğu için banka sizlere bu şekilde onay vermektedir.