Emekliye Son Dakika Müjde, Emekliye 1500 TL Ödeme 29 Eylül'de Başladı

Emekli olan kişilere yeni son dakika müjdesi geldi. Son dakika kampanyası ile birlikte emekli olan kişiler, uygun olmaları durumunda 1500 TL ödeme alabilecekler. 29 Eylül itibariyle başlayan bu kampanya, Ekim sonuna kadar devam edecek...

Emekli olan kişilere Eylül ve Ekim ayından itibaren 1500 TL ödeme yapılacak. Eylül ayının son haftası itibariyle verilecek olan 1500 TL ödemeler için bankalardan başvuru yapmanız gerekiyor. Emekli olan kişilere sürekli güncel kampanyalar yapan kamu ve özel bankaları 1.500 TL'ye kadar ödeme almak için de başvuru yaparak imkan sağlıyor. Emekli olan kişiler için son dakika haberi o yayınlanan 1500 TL ödemelerde nakit avans limiti olarak sizin banka hesabınız üzerinden artı para yüklenecektir.

Bankadan daha önce Kredi veya kredi kartı kullanmış olsanız bile 2.500 TL'ye kadar nakit avans limitine başvuru yapabilir ve ihtiyacınızın olması durumunda kullanabileceğiniz bir 1500 TL artı para olarak hesabınızda sizi bekleyebilir. Emekli olan kişiler 1500 TL başvurularını banka şubelerinden banka müşteri hizmetlerinden ve internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası 1500 TL ödeme

Emekli olan kişilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası 1.500 TL'ye kadar ödeme imkanı sunuyor. Ziraat Bankası üzerinden 1500 TL ödeme alacak olan kişiler Ziraat bankası'nın mobil uygulaması üzerinden 1500 TL nakit avans başvurusunda bulunabilirler. 1.500 TL'ye kadar başvuru yaptıktan sonra hemen sonuç verilecek ve sizleri anında hesabınıza artı para olarak bu para yatacaktır.

Garanti Bankası 1500 TL ödeme

Emekli olan kişilere 1.500 TL'ye kadar ödeme yapan bankalardan bir tanesi de Garanti Bankası. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız emekli maaşı aldığınız bu bankadan 1.500 TL'ye kadar artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı olan kişiler 1500 TL kadar almış oldukları artı paralar ile birlikte istedikleri zaman bu paraları kullanabileceklerdir.

1500 TL'ye kadar ödeme yapacak olan kişiler belirli şartlara uygun olması durumunda isterlerse Kredileri de bu banka üzerinden alabileceklerdir. Garanti Bankası mobil uygulamasına girerek kendi hesabınız üzerinden bu başvuruyu yapabilir ve sonucunu da hemen görebilirsiniz.

Vakıfbank 1500 TL ödeme

Emekli olan kişilere Eylül ve Ekim ayından itibaren vakıfbank'ta 1500 TL ödeme ek hesap açacaktır. Nakit avans limiti olarak verilecek 1500 TL ödemeyi isteyen kişiler başvuru yapabilir başvurusu onaylanan kişilerin artı para hesabı kendi maaş aldıkları hesabını üzerine yatacaktır....