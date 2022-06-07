Ziraat Bankası 11 haneli t.c kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulama sonrasında sizlere 15.000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası t.c kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulama ile birlikte sizlere 15.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi vereceğini resmi internet sitesi üzerinden duyurduktan sonra başvurularını almaya başladı. Kimlik numaranı üzerinden yapılacak olan sorgulamalar Sonrasında ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında sizlere bilgileri Ziraat Bankası Genel müdürlüğü mesaj olarak bildirmektedir.

Devlet bankası olan ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların Kredi ihtiyaçları için derman olan Ziraat Bankası özellikle emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar şartlara uygun olması durumunda kredisini hızlı bir şekilde alabilmektedir.

Ziraat Bankası 15.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

Ziraat Bankası 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şartlara uygun olması durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte alabiliyor.

1.54 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan kişilerin başvuru sonrasında Kredi değerlendirmesi kimlik numarası üzerinden yapılarak işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olması durumunda 36 ay vadeli olan bu Kredi kampanyasına 90 gün ertelemeli ilk taksit ödemesini yaparak da katılabiliyor.

Emekli olan vatandaşların bu bankadan kredi kullanabilmeleri için emekli maaşı kendi bankasından alınması gerekmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat bankası'na taşıdıktan sonra sadece 15.000 TL değil daha yüksek limitlerde de ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanabiliyorsunuz.

Diğer bankalar

Ziraat Bankası emek li kredisi ve ihtiyaç kredisi haricinde ayrıca Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kamu bankaları şartlarına uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi alabileceğinizi söyleyebiliriz. Nakit ihtiyacınız olması durumunda sadece Ziraat Bankası üzerinden değil Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek kredi alabiliyorsunuz. Bankaların resmi internet sitelerine girerek kampanya detayları hakkında bilgileri alabilirsiniz.