Ziraat Bankası 100.000 TL Duyurdu! TCKN Kimlik İle Ödemeler Alınıyor, 30 Nisan'a Kadar İşlem Yapın!

Ziraat Bankası müşterilerine ve kredi ihtiyacı olan herkese müjdeli bir haber verdi. Bugünden itibaren 100.000 TL ve üzeri yeni ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Banka hesabınız varsa, internet üzerinden işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden hızlı ve anlık sonuçlar alabilirsiniz. Banka, kredi notu, maaşlar ve T.C. kimlik sorgusu ile ne kadar onay alabileceğinizi belirlerken, kredi başvurularına 5 dakikada sonuç veriyor.

Ziraat Bankası, uygun faiz oranlarıyla kredi veren devlet bankalarından biridir. Kredi notu ve banka kredi sicili uygun olanlar başvurularını yapabilir ve bu bankadan kredilerini alabilirler. Kredi başvuruları için mobil uygulamalara giriş yapılması ve bankadan hesap açılması gerekmektedir. Uygun faizlerle kredi imkanından faydalanacak olanlar, banka şubelerinden gidip kredi alabilirler. Kredi notuna göre işlem yaparsanız, banka hemen sonuç verir ve maaşınız baz alınarak 100.000 TL kredi verilebilir.

Emekli maaşları baz alınarak bankadan ödeme alabilirsiniz. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan emekliler, maaşını Ziraat Bankası şubelerine taşıyarak kredi başvurusu yapabilirler. Emekli maaşı alanlara ayrıca 5000 TL emekli promosyonu da verilebilir. Emekli promosyonunu almak isteyenler, 10.000 TL üzeri maaş alanlara 5000 TL ödeme yapılır. Bu işlemler tamamen ücretsizdir ve kredi başvurusu ile birlikte ödeme yapılabilir. Kredi alacaklar, ayrıca diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilirler. 100.000 TL'ye kadar limit ile kredi ve banka borçlarını anında kapatabilirler. 24 ay vadeli olarak ödeme planı da oluşturulabilir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası müşterilerine ve kredi almak isteyen herkese yeni bir duyuru yaptı. Bugün itibariyle başlayan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte artık nakit ihtiyacınız için şubelere gitmenize gerek kalmayacak. Eğer Ziraat Bankası'nda bir hesabınız varsa, internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden kredi başvurunuzu hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu başvuruların sonucu 5 dakika içinde verilecek ve kredi notunuz, maaşınız ve kimlik sorgulaması sonucu ne kadar kredi alabileceğiniz belirlenecektir.

Ziraat Bankası'nın kredi kampanyası, uygun faiz oranları ve devlet bankası olması nedeniyle avantajlı bir seçenek sunmaktadır. Kredi notu ve banka kredi sicili uygun olanlar başvurularını yaparak bu bankadan kredi alabilirler. Kredilerin hemen hesaba aktarılabilmesi, nakit ihtiyacı olan kişiler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Kredi başvuru işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanırken, kredi notu ve kredi siciline uygun olanlara 5 dakika içinde sonuç verilmektedir. Bu kişiler banka şubelerine giderek de kredi imkanından faydalanabilirler. Kredi notuna göre işlem yapılması durumunda ise banka hemen sonuç vererek, maaşa göre 100.000 TL'ye kadar kredi verilebilmektedir.

Emekli maaşı alan kişiler de bu kredi kampanyasından faydalanabilirler. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan emeklilere, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşımaları halinde kredi başvurusu da yapabilme imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca, emekli promosyonu da verilmektedir. Bu promosyon, maaşı 10.000 TL'nin üzerinde olan emeklilere 5000 TL olarak ödenmektedir.

Kredi başvurularıyla birlikte diğer bankalardaki kredi veya kredi kartı borçları da kapatılabilir. 100.000 TL'ye kadar olan limit ile kredi ve banka borçları anında ödenebilir. Ödeme tablosu ise 24 ay vadeli olarak oluşturulabilir. Ziraat Bankası'nın bu kredi kampanyası, nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı ve kolay bir çözüm sunmaktadır.