İş Bankası Emekli İçin Promosyon Ödemesi Duyurdu! Emeklilere Yüksek Promosyonlar Ödenmeye Başlandı!

İş Bankası, emekli müşterilerine yönelik promosyon kampanyalarında rakiplerine önde devam ediyor. Banka, özellikle yüksek maaş alan emekliler için cazip promosyonlar sunuyor. İş Bankası tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2023 yılında emekli müşterilere yapılacak promosyon ödemeleri aşağıdaki gibi olacak:

3.500 TL'ye kadar olanlar: 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlar: 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlar: 6.750 TL

10.000 TL ve üzerinde olanlar: 7.500 TL

Emekli müşteriler, maaşlarını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan almaya söz verirlerse, promosyon tutarlarını ilk maaş ödemesinden en geç 3 gün sonra banka hesaplarında görebilecekler. Şu anda İş Bankası müşterisi olan EYT'liler, mobil bankacılık, internet şubesi veya banka şubeleri aracılığıyla hızlı başvuru yaparak emekli promosyonu için fırsatı değerlendirebilirler.

Emekli müşteriler için nakit promosyonlarının yanı sıra birçok bankacılık hizmeti de sunuluyor. Emekli müşteriler, kredi kartı borçlarını veya limitlerini takip etmek zorunda kalmayacaklar ve kart ücreti ödemeyecekler. EFT ve havale işlemlerinde herhangi bir kesinti yapılması da söz konusu değil. Ayrıca, emekli müşteriler, gelir belgesi göstermeden ek hesap ve kredi başvurularında öncelik hakkına da sahip olacaklar.

EMEKLİYE PROMOSYON

Emekli olacak vatandaşlar, maaşlarını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan alacaklarına dair bankaya söz vererek, promosyon tutarlarını ilk maaşlarının ödenmesinden en geç 3 gün sonra banka hesaplarında görebilecekler. Şu anda İş Bankası müşterisi olan EYT'liler ise mobil bankacılık, internet şubesi veya İş Bankası şubelerini kullanarak emekli promosyonu için hızlı başvuru yapabilecekler.

İş Bankası, emekli müşterilerine sunduğu tek avantajın nakit promosyon olmadığını belirtiyor. Emekli müşteriler, birçok bankacılık hizmetinde ayrıcalıklı haklara sahip olacaklar. Kredi kartı borçları veya limitleri ne olursa olsun kart ücreti ödemeyecekler, EFT ve havale işlemlerinde herhangi bir kesintiye uğramayacaklar. Ayrıca, emekli müşteriler ek hesap ve kredi başvurularında öncelik hakkı elde edecekler. Gelir belgesi göstermelerine gerek kalmadan bu hizmetlerden faydalanabilecekler.