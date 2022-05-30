Ziraat Bankası, 10.000 TL Ödemeler İçin Son Dakika Bildirge Yayınladı! Bireysel Olan Tüm Müşteriler Hesabına Onay Alıyor

Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlara yeni bir kampanya haberi geldi. Bankalar üzerinden işlem yapacak, kredi kullanacak olan kişiler, 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, Ziraat Bankasını tercih edebiliyor.

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyada birlikte, vatandaşlarına düşük limitli krediler vermeye devam ediyor. yapılan bu son kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 10000 TL 36 ay vadeli en düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olmasıyla birlikte banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusunu gerçekleştirerek, onay alabilecekleri haberi geldi.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması veya emekli olması durumunda başvurularını banka şubelerine gitmeden yapmaları için banka müşterisi olması ve banka müşteri hesabı üzerinden bir internet şifresi oluşturması gerekli.

Yapılacak olan bu başvurular ile birlikte Ziraat Bankası müşterileri hızlı birşekilde kredi imkanından faydalanarak, nakit ihtiyacı için para kullanabiliyor.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem yapmaktadır. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabiliyor. Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde 10 bin TL alan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlem gerçekleştirebilir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların, Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kredi kampanyasına katılabilmeleri için son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Emekli olan vatandaşların ise emekli maaşını Ziraat Bankasına taşımaları durumunda daha önce kredi almadıysa hemen bankadan kredi alabileceksiniz. Ziraat Bankası kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere, emekli maaş hesapları üzerinden hemen destek ödemeleri yapılmaktadır.