Akbank, açıklama yaptı! Başvuru yapan kişilere 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve kapatma kredisi vereceğini duyurdu! Akbank üzerinden şartlara uygun olan kişiler, 50.000 TL'ye kadar alacakları bu kredilerde 3 ay kredi taksiti ödemeyecek! Kredi notu ve kredi siciline göre onay alacağınız bu kredi kampanyasında son dakika haberi bankanın resmi internet sitesi üzerinden geldi!

Vatandaşların parasal problemlerini el uzatan Akbank tarafından son dönemlerde çok çarpıcı kampanyalara imza atılmaktadır. Kredi başvurusu açısından banka müşterisi olmayanlar, kredimakbank.com ile bankanın resmi uygulaması üzerinden online bir şekilde anında başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve bu kredi alarak kullanabiliyor.

Akbank'tan 3 ay ödemesiz kredi kampanyası başladı

Akbank 3 ay ödemesiz kredi kampanyası kapsamında üst limit 100.000 TL olacak şekilde ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıldı. Buna göre 50.000 TL'ye kadar çekilecek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayacak vatandaşların en çok 36 aylık vade seçeneği sunulurken ₺50.000'den daha fazla ihtiyaç kredisi çekecek vatandaşlara ise 24 aylık vade seçeneği sunuluyor. Böylece krediler aylık %2.44 faiz oranı ile hesaplanıyor.

Akbank müşterisi olmayanlar açısından 90 gün ödemesi kredi kampanyası avantajları neler?

· Banka müşterisi olmayanlar Birgül bankanın resmi internet uygulaması veya kredimakbank'ta.com uygulaması üzerinden başvuru işlemlerini anında gerçekleştirerek 90 gün geri ödemesiz 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayabilir.

· Buna karşılık banka müşterisi olmayanları kredileri onaylandıktan hemen sonra herhangi bir Akbank şubesine gitmek suretiyle kredi kullanabilir. Kredinin 3 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere en uzun vade seçeneği 36 ay olacak şekilde hesaplandı.

· Kredimakbank.com ile Akbank mobil bankacılık uygulaması üzerinde başvuru işlemleri yapılabileceği gibi diğer taraftan Akbank resmi internet sayfası ile şubeleri üzerinden başvuru işlemleri yapılabilir