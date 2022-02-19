Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi için faizsiz olarak işlem yapacağını açıkladı

Bankalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşların her zaman ilk tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde 10.000 TL'ye kadar ödeme yapmaya devam ediyor. Banka üzerinden hem faizde hem de faizsiz olarak kredi kullanabiliyorsunuz. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını yaptıktan sonra bankanın kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte aynı gün içerisinde Kredi sonucunu alabilir ve yine aynı gün içerisinde kredi kullanabilir. Ziraat Bankası 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredilerinde düşük faiz oranları ile vatandaşlara devlet destekli olarak Kredi vereceğini açıklamıştı. Ayrıca bankadan katılım Bankası olan Ziraat katılım Bankası faizsiz olarak kredi kullanmak isteyen kişileri 10.000 TL'ye kadar kar payı oranları ile kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden faizsiz kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler Ziraat katılım Bankası şubelerinden veya Ziraat katılım Bankası resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. İslami şartlara uygun olarak bankacılık hizmeti almak istiyorsanız Türkiye'de bulunan katılım bankaları üzerinden faizsiz bankacılık işlemleri yapabilir ve yine kredi kullanmak İstediğiniz zaman bu bankalardan faizsiz olarak işlem yaparak Kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası katılım Bankası şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek 10.000 TL'ye kadar düşük kar payı oranları ile birlikte hızlı bir şekilde nakite Kredi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirebilir ve 36 ay vadeye kadar bu banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Faizsiz olarak 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların kimlik gelir belgesi ile yapmış oldukları başvuru sonrasında banka kredi notu ve gelir durumuna bakılarak bireysel olarak Kredi imkanı sağlanmaktadır. Detayları öğrenmek istiyorsanız Ziraat katılım Bankası şubelerine gidebilir veya Bu bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanyalara göz atabilirsiniz.