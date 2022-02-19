SGK üzerinden ödenecek 17000 TL nakit kampanyası detayları belli oldu

17 bin TL'ye kadar nakit kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında SGK üzerinden destek verilerek hem kamu bankalarından hem de özel bankalar üzerinden 36 ay vadeye kadar ödeme alabileceksiniz. SGK üzerinden emekli maaşı alan ve SGK olarak çalışan vatandaşların ülkemizin kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden yapılan düşük faizlerle 17000 TL kredi kampanyası başladı. En az 3 aylık sigorta primleri yatıyor olması durumunda sizlere bankalar 3 ay ertelemeli 17000 TL'ye kadar kimlikle gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunacaktır. Başvuru yapacak olan kişiler ayrıca banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa 17000 TL'ye kadar kampanya yapan bu bankaların başvuru sistemi ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 17000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları kampanyada SGK ve devlet destekli olarak düşük faiz oranları ile vatandaşlara 17000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapıyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 17000 TL acil ihtiyaç kredisine başvuru yaparak hemen işlem yapabilir 36 ay vadeli en düşük faiz oranları ile yararlanabilirler. Kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu bankadan almaları şarkı ile hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi alabileceklerdir. Başvuruları banka şubelerinden internet sitesinden ve müşteri hizmetleri numarasından 7gün 24saat yapabiliyorsunuz.