Ziraat Bankası 1 ve 3 iş günü içerisinde Bireysel müşterilerin IBAN numarasına 30.000 TL ödeme yatıracak

Ziraat Bankası 1 ve 3 iş günü içerisinde başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm Bireysel müşterilerin iban numaralarına yatıracağı limitler hakkında bilgileri Kendi resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu nakit kredi ödemesi sizlere uygun faiz oranları ile birlikte verilirken 50.000 TL'ye kadar oy kullandırılan tüm kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacağınızı da bilmeniz gerekmektedir. Ziraat Bankası üzerinden yeni yapılan 30.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasında ise sadece gelir vergisiz olarak kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka müşterisi olması ve gelir durumunun nasıl olduğu hakkında bilgileri de bankada kayıtlı olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar pazartesinden sonra Çarşamba gününe kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için şubeleri gideri kimlikleri ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaçları kadar olan Kredi kampanyasına katılabiliyorlar. Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin sigortalı olarak iş yerlerinde çalışıyor olması emekli olması ve devlet memuru olması durumunda ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir.

Ziraat Bankası nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde ödemeler 5 dakika içerisinde banka hesaplarına yatırılır ve bankadan hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası emekli maaşı hesabı üzerinden de işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilerin daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları halinde banka şubelerine kimlikleriyle birlikte giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler.