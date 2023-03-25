TBMM geçti, Beklenen haberi duyurdular, Emeklilere ve yeni emekli olacaklar dikkat!

Türkiye Büyük millet meclisi tarafından gerçekleştirilen yeni duyuru sonrasında emekli maaşı hesapları üzerinden alacağınız ek ödemeler ile ilgili bilgiler paylaşılmaya devam etmektedir. devlet destekli faiz oranları ile birlikte sadece kamu bankaları üzerinden verilecek olan bu ödemelere katılmak isteyen tüm vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar ek ödemeler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından ödenmektedir. Yeni emekli olmuş kişilerde bu kampanyalara katılarak destek kampanyalarından faydalanabilmeleri için maaş müşterisi olmuş olduğu bankalar kamu bankaları olması ve ilk maaşını çektikten sonra İhtiyaç Kredisi olarak şubelere giderek emekli maaşı hesapları üzerinden kredi kullanmak istemelerini belirtmeleri yeterli olacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanya 50.000 TL 40.000 TL 30.000 TL ve 20.000 TL olarak sizlere gelir belgesiz olarak sunulurken 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte de sizlere ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. 3 kamu Bankası üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz ve ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra hemen ödeme alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız 5 dakika içerisinde sonucunuzu hemen öğrenebiliyor ve ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle emekli maaşı Bu banka üzerinden olup daha önce Kredi kullanan kişilere avantajlı kredi paketleri ile birlikte bireysel kredi kampanyası başlatılacaktır. 3 kamu Bankası üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız Size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve bankadan ihtiyaç kredisi kullanarak hızlı bir şekilde sonuç alabileceksiniz.