Ziraat Bankası, 1 Özel Banka ve 2 de Kamu Bankası Emeklilere İyi Haber Veriyor: Emeklilere Kimlikleri ile 40 bin TL Ödeme Yapılacak!

Ziraat Bankası, iki kamu bankası ve bir tane de özel bankaya emeklilere muhteşem bir kampanya hazırladığının sinyallerini verdi. Emekli bireylerin her birine de 40 bin TL’lik bir kredi verilecektir. Son dakika bu tür kampanyalardan faydalanacak olan bireylere haber duyurulmuş oldu. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve PTT üzerinden başvurularını yapıp işlem gerçekleştirecek olanlara 40 bin TL’ye değin nakit verileceği açıklanmış oldu.

Banka kredi notu 1200 ve üstünde yer alan emekliler bu ücreti emekli maaşlarına göre anında gelir belgesiz şekilde maaş taşıması yapmadan alacaktır. Şayet kredi notunuz düşük düzeyde ise bankalar size de kredi ödeyecektir. Bu kusursuz ödeme sayesinde emeklilerin yüzü de böylelikle gülmeye başlamıştır. Kamu bankaları aracılığı ile işlem yapmak isteyenlerin başlattığı bu temel kampanyada 40 bin TL’ye değin varan nakit para kullanmak çok kolay olacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı çeken bir birey, Ziraat Bankası mobil aplikasyonuna parola ile giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilir. Aynı kriterler her daim Vakıfbank için de geçerliliğini korumaktadır. Emekli maaşını PTT’den alanlar ise PTT’nin sunduğu 40 bin TL’lik kredi kampanyasına SMS ile başvuruda bulunabilecektir. Bunun için PTT yazıp boşluk bırakarak kimlik numaranızı da ekleyip 3050’ye mesaj atabilirsiniz.

Bankaların resmi internet sitelerine giderek buradan işlem yapabilirsiniz. Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler ise bankanın SMS kredi servisini kullanabilirler. Akbank üzerinden Kredi TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj gönderirseniz, kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapmış olacaksınız. Bu şekilde kredi başvurusunu yapabilir onaylanan kredinizi banka şubelerinden kullanabilirsiniz.