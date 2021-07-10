Ziraat Bankası 1 Ay Ertelemeli 11 Katına Kadar Faizsiz Kredi Verecek, Başvurular Pazartesi başlıyor

Ziraat Bankası faizsiz kredi haberi son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Banka özellikle kredi vermek için emeklilere, çalışanlara ve devlet memurlarına bu faizsiz kredi seçeneklerini vermek istiyor. Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden bu şekilde faizsiz kredi almak isteyenlerde, kamu desteği ile kredi alabilmeleri için devletin onay vermesi gerekiyor. Bu yüzden her hangi sıfır faizli olarak kredi gündemde değildir. Yalnız bankaların vermiş olduğu ve katılım bankaları ile aracılık yaptığı kredilerde sıfır faizli işlem yapılmaktadır.

Katılım bankaları üzerinden işlem yapan Ziraat Bankası, faizsiz bankacılık sistemini Ziraat Katılım bankası üzerinden veriyor. Sizlerde Ziraat bankası katılım bankası üzerinden faizsiz bankacılık işlemleri ve faizsiz krediler alabileceksiniz. Ziraat Katılım bankası üzerinden de aynı banka politikalarına göre kredi kullanacaksınız.

Emekliye Faizsiz Kredi Destekleri

Emekliye faizsiz kredi destekleri geliyor. Kredi destekleri için katılım bankası üzerinden maaş taşıma işlemlerini yapabilir, bu kredileri katılım bankalarından kullanabilirsiniz. Emekli maaşınızı Ziraat katılım bankası şubesine taşıyarak, buradan maaşınızın 11 katı ve üzerinde kredi kullanabilirsiniz. Aldığınız emekli kredilerinde 1 ay, 2 ay, 3 ay erteleme yapma imkanınızda vardır. Emekli olan kişilere, bu şekilde verilen kredilerde banka hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre kredi alabileceksiniz.

Sadece Emekliler Değil

Sadece kredi alacak kişiler emekli değil, tüm çalışan ve devlet memurları da bu bankadan maaşlarının 11 katına kadar faizsiz kredi kullanabileceklerdir. Kredi kullanabilmeniz için banka şubelerine giderek, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabilirsiniz. Bu bankalarda yapılan işlemlerde faiz yerine kar payı işlemleri uygulanır.