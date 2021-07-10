70.000 TL ve Üzerinde TC KİMLİK ile Verilecek Yeni Kredi Kampanyası Başladı. 36 Ay Vadeli ve 3 Ay Ertelemeli Ödenecek

SON Dakika- Kredi Haberi geldi. Bankalar yaptıkları bu yeni kredi kampanyası ile sizlere uzun vadeli kredi verecekler. İşte detaylar ve bankaların kampanyaları...

İhtiyaç kredilerinde başvuru yapacağımız zaman, banka şartlarına uygun olmanız durumunda istediğiniz limitlerde kredi alabilirsiniz. Banka bu limitlerde kendi politikalarına göre belirlediği limitlerde kredi vermektedir. Kredi alacak olan kişiler genellikle 50 bin TL üzerinde kredi alacaklarında bankalar bu limitleri vermek istememektedir. Ama bazı bankalar kredi alacağınız zaman 70.000 TL ve üzerinde sizlere ihtiyaç kredisi vermektedir. Kredi alacağınız bu bankalardan onay almanız için kredi skorunuzun yüksek olması gerekiyor. 70.000 TL ve üzerinde kredi alacak olan kişiler ayrıca iyi bir gelire de sahip olmalı. Daha önce banka çalışmanız yoksa, bankalar sizlere bu limitlerde kredilerin onayını vermeyecektir.

Denizbank 70.000 TL Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden uygun faizlerle 70.000 TL kredi alabilirsiniz. Banka bu kredi başvurusu için sizleri banka şubesine çağıracaktır. İnternet ortamında ve SMS yöntemleri ile banka en fazla 50.000 TL kredi vermektedir. Bu sebeple sizde 70000 TL kredi alacaksanız, Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olmanız durumunda 36 ay vade ile kredi kullanımı yapabilirsiniz. Banka ayrıca diğer banka borçlarınızı da kapatacak olan borç kapatma kredisini verecektir.

Burgan Bank 70.000 TL Kredi Başvurusu

Burgan Bank üzerinden de 70.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabilirler. Özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda aynı gün onay alacaklarını da söylemek istiyoruz. Burgan Bank düşük kredi notu olan ve sigortası yeni başlamış çalışan kişilere de kredi imkanı sağlamaktadır. Alacağınız kredilerde 36 ay vade yapabilirsiniz.

İş Bankası 70.000 TL Kredi Başvurusu

İş Bankası üzerinden de 70.000 TL kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Banka şartlarına uygunsanız hemen en yakın şubeye giderek kredi onayı alabilirsiniz. Banka şartlarının başında kredi notu ve gelir belgeniz gelmektedir. 18 yaşından büyük ve TC vatandaşı olan herkes bu bankadan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. 1300 ve üzerinde kredi notunuz varsa 70.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Banka alacağınız kredide 3 ay erteleme yapmaktadır. 36 ay vadeye kadar da ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. Eğer bu bankanın internet bankacılığını kullanıyorsanız 50 bin TL’ye kadar iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu şekilde bankaya gitmeden onaylanan tutarı hesabınıza atabileceksiniz.