Ziraat Bankası 0.99 Faizlerle TC Kimlik Numarasına Göre Bireysel İhtiyaç Kredisi Vereceğini Duyurdu!

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında, Ziraat Bankası 0.99 faiz oranları ile 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Bireysel müşteri olan vatandaşların emekli veya sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka üzerinden 36 ay vadeye kadar 20000 TL kredi alabileceği bu kampanyaya katılabilmeleri için şartlar belirlendi. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haber sonrasında düşük faiz oranlarıyla kredi olacak olan kişilerin banka hesabı olması ve daha önce bu bankalardan düzenli olarak kredi kullanmış ve düzenli olarak ödemiş olması gerekmektedir.

Banka kredi puanına göre, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, eğer daha önce bu bankadan kredi kullanmadıysa bankanın 1.54 faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir veya internet bankacılığını kullanarak da banka şubelerine gitmeden işlemlerini Ziraat Bankası üzerinden yapabilirsiniz. Bireysel olan müşterilerine emekli olması durumunda emekli maaşları bu banka üzerinden alınmıyor ise kredi onayı hemen verilmektedir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara başvuru yapılması durumunda hızlı bir şekilde sonuç verilmektedir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerine yatıyor olması istenmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamaya girerek internet bankacılığı kredisi kullanabilir ve ihtiyaç kredinizi banka şubelerine gitmeden hesabınıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası vermiş olduğu 0.99 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara kendi banka şubeleri üzerinden de kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlem yaparak, kredi imkanı sunuyor. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte 5 başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası, sigortalı olarak çalışan vatandaşların ayrıca kredi alabilmeleri için düşük faiz oranlarıyla borç kapatma kredisi vereceğini de açıkladı.

Bankanın resmi internet sitesine girerek, Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi ve Ziraat Bankası borç kapatma kredisi faiz oranlarını öğrenebilir, aylık taksit tutarınızı hesaplama yaparak öğrenebilir ve kredi başvurusunu yine internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.