İş Bankası Müşterilerine Uygulamayı İndirerek 90 Gün Ertelemeli Kredi İmkânı… İş Bankası Müşterilerine Sevindirici Haber! Uygulamayı İndiren Müşteriler 90 Gün Ertelemeli kredi imkânı sunuyor.

İş Bankası, kendi müşterisi olanlara, İşcep aplikasyonu ile 90 gün ertelemeli 30 bin liralık kredi imkânı sunuyor.

İş Bankası müşterilerine yeni kampanya başlattı. Kendi bankası üzerinden hesabı olan müşterilerine 90 gün ertelemeli kredi imkânı sunuyor. Bankanın belirlemiş olduğu kredi politikalarını benimseyen müşterilerine, nakit kredi başvurusu imkânı veriyor. Banka tarafından uygulamaya koyulan kredi kampanyasına katılım sağlamak için bankanın belirlemiş olduğu kredi şartlarını karşılamak gerekiyor.

30 bin lira tutarındaki krediyi kullanmak için 1200 ve üzerinde bir kredi notuna sahip olmak gerekli. İşbank tarafından ihtiyaç kredisi olarak verilen krediye başvuru yapacak olan vatandaşlar, kredi notunun yanı sıra düzenli olarak bir gelirin de bulunması gerekir. Emekli vatandaşları ise maaşlarını İşbank’a taşımaları gerekir. Bu şartları sağlamış olan bireyler kredi başvurusunda bulunabilir.

Kredi Başvurusuna Dair İpuçları

İş Bankası müşterileri bankanın uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek anında kredi başvurusunda bulunabilir. Bankada hesabınızın bulunması halinde müşteri hizmetleri aranarak veya en yakın banka şubesine gidilerek internet bankacılığı için şifre oluşturmanız gerekir. Kimlik numarası, internet şifresi ve hesap numarası kullanılarak İş Cep uygulamışına girilir. Tüm bankacılık işlemlerinizi istenildiği anda uygulama üzerinden yapabilirsiniz.

İş Cep uygulaması ile işlemlerini gerçekleştirmenin yanı sıra, kullanmak istediğiniz kredinin limit düzeyini de görebilirsiniz. Hızlı kredi bölümünden ihtiyaç kredisine gereksinim duyduğunuzda kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi onayı alınması halinde hesabınıza kredi tutarını aktararak kullanabilirsiniz. Bunun için banka şubesine gitmenize gerek yok.

İş Bankası müşterilerine vermiş olduğu kredilerde ilk ödemeyi 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. Toplam vade sayısı 36 olarak belirlenen kredide, bankanın resmi internet sitesi ziyaret edilerek de başvuru yapılabilir. Faiz oranları hakkında bilgileri de aynı yerden görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi edinmek istenilirse, bankanın internet sitesi ziyaret edilerek istenilen bilgilere ulaşabilirsiniz. Kredi ihtiyacı hissettiğinizde İş Bank uygulaması indirilerek 3 ay ertelemeli 30 bin lira tutarlı ve 36 ay vadeli krediden faydalanabilirsiniz.