Ziraat Bankası 0.79 Faizle Nakit Vermeye Başladı: Yalnızca 2 Gün Devam Edecek!

Ziraat Bankası 0.79 faiz ile ihtiyaç kredisi dağıtımı yapacak. Banka vasıtasıyla gerçekleştirilen duyuruda bu parayı kimlerin alacağı netleşti. İşte detaylar… Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre daha evvel bu bankadan kredi almış olan ve kredi puanı bir hayli yüksek olan bireyler 20 bin TL’ye değin 0.79 düzeyinde bir faizle nakit kredi kullanabilecek. Bankadan gelen açıklamada düzenli şekilde ödemelerini gerçekleştiren müşterilerin anında onay alabileceklerine dair bilgiler sunuldu.

Acil bir ihtiyaç olması halinde kredi alabilecek bireylerin en sık tercih ettiği bankalardan biri Ziraat Bankası oluyor. Ziraat Bankası uygun faiz düzeyleriyle beraber anında onay verebilmek için bankada hesabınızın olmasını istiyor. Banka hesabı bulunan bireyler belirlenen koşullara uyum sağlıyorsa mobil aplikasyonu kullanarak da diledikleri an kredi başvurusu yapabilir.

Ziraat Bankası Yüzleri Güldürdü

Ziraat Bankası 0.79 oranında bir faiz seviyesiyle alınacak kredi için bu bankadan bunun yanı sıra maaş müşterisi olmanız şartını da arar. Aksi bir halde bankadan normal faiz düzeyleriyle kredi almış olacaksınız. Normal faiz düzeyleriyle kredi çekmek isteyen bireyler yüksek limite sahip olan ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başvurusu gerçekleştirebilirler.

Ziraat Bankası hızlı onaylı kredi için başvuruda bulunacak olan kişilere mobil aplikasyonu kullanmalarını öneriyor. Banka hesabınızın üzerinden Ziraat Bankası internet şifrenizi edinebilir, bahsi geçen bu şifreyle mobil uygulama sayesinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu kredi kampanyasına katılmak isterseniz hemen sonuç alırsınız.

Ziraat Bankası tarafından sunulan bu krediye başvurmak için ATM’leri hatta müşteri hizmetleri numarasını da kullanabilirsiniz. Emekli olan bireylerden istenen koşul emekli maaşının bu bankadan olmasıdır. Sigortalı olanlardan istenen koşul da en az 6 ay sürelik bir sigorta durumunun bulunuyor olmasıdır.

Kredi puanı uygun olanlar 0.79 oranında faiz haricinde çok daha düşük faizlerle bankadan yüksek limite sahip borç kapatma kredisi çekebilirler. Daha detaylı bir bilgi alabilmek adına Ziraat Bankası’nın müşteri temsilcisini arayabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Böylece aklınızda konuya dair bir soru işareti kalmamış olur.