SGK Duyuru Yaptı: 77 bin TL Ödeme Verilecek, Sigortanızın Olması Yeterli Olacak

Birçok banka, hazırlamış oldukları kampanyalarla beraber son günlerde bir hayli fazla tercih edilmeye başlandı. Bankalar özellikle de ilk taksit ödemeniz konusunda 90 günlük bir erteleme hakkı tanıyarak rahatça geçim sağlamanıza destek oluyor. 77 bin TL kadar nakit ödeme alacak olanların sigortası olması halinde bankalar üzerinden anında onay alabileceğini de ifadelerimize eklemek istiyoruz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası bir kamu bankasıdır. Bu banka, SGK destekli bir şekilde kredi veren bankaların başında gelir. Ziraat Bankası SGK destekli şekilde verdiği kredi kampanyalarında vatandaşlara 5 dakika içinde kredi sonucu göndermiş olacak. Onaylanmış haldeki tutar kadar kredi anında hesaplara yatacak. Ziraat Bankası şubelerinden ve aynı zamanda da Ziraat Bankası internet sitesinden başvurunuzu gerçekleştirebilir, 77 bin TL 24 ay vadeli şekilde kredi kullanabilirsiniz.

Akbank

Sigortalı halde çalışan ya da SGK vasıtasıyla emekli maaşını çeken bireyler SGK destekli bir şekilde Akbank’tan 77 bin TL kredi başvurusunda bulunabilecek. Banka gerçekleştirdiği açıklamayla beraber 24 ay vadeli 77 bin TL ihtiyaç kredisi için SMS ile yapılan başvuruları da kabul ediyor. Banka şubelerini ziyaret ederek kredi başvurusunda bulunmak isteyenler de gelir belgesi ve kimlik vererek bu bankadan nakit kredi çekebilir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası’ndan 77 bin TL’ye değin ihtiyaç kredisi almak için en yakın banka şubesini ziyaret ederek yalnızca kimliğinizi banka personeline verip kredi başvurusu yapabilirsiniz. Sigortalı biçimde çalışan bireylerin son iş yerlerinde 3 aylık sigortalı olmaları ve kredi puanlarının da 1100 ve üzerinde bulunması halinde 77 bin TL’ye kadar nakit kredi onayı alabiliyorlar.

VakıfBank

Vakıfbank kendi bankası bünyesinden emekli maaşı çeken ya da sigortalı halde çalışanlara 77 bin TL’ye değin nakit krediyi mobil aplikasyondan veriyor. Banka şubesine gitmeye gerek kalmadan nakit kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Böylece 24 ay vadeye sahip kredinizi VakıfBank mobil uygulama üzerinden alabilirsiniz. Kredi başvurunuzu gerçekleştirebilmeniz adına banka hesabınızdan internet bankacılığı şifresi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için VakıfBank müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.