Ziraat Bankası 0.49 faizle nakit kredi, Devlet destekli ödeyecek! Son dakika açıklama yapıldı

Ziraat Bankası yapmış olduğu son kampanyada 0.49 faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini, kimlere yapacağı hakkında bilgileri yayınladı. Ziraat Bankası, yaptığı kampanyalar ile birlikte son zamanlarda adından söz ettiği 0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan kredilerden faydalanmak isteyen vatandaşlara da devlet destekli, faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirecek. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirecekleri bu kredi kampanyalarından sadece bazı müşteriler faydalanabiliyor.

0.49 faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan kişilere 5000 TL'ye kadar ödeme verecek olan Ziraat Bankası, maaş müşterisi olması ve daha önce bu bankadan kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan vatandaşlara onay vermektedir. 5 bin TL ve üzerindeki kredilerimizde ise banka sizlere yine düşük faiz oranlarıyla birlikte işlem yaparken, özellikle emekli olan ve emekli maaşı, bu bankalar üzerinden olan vatandaşlara yüksek limitli devlet destekli kredi imkanı da sağlamaktadır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Banka üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine gitmeden, yapacakları tüm işlemlerde kredi başvurularını internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabiliyor. Bütün kamu bankalarında olduğu gibi, Ziraat Bankası üzerinde de hesabı olan kişiler internet şifresi oluşturduktan sonra bankanın kendi mobil uygulamasına giriş yapabilirler ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler. 5000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve kredi onayı alabileceksiniz. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara bankalar, belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini gerçekleştirecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır.