Cumhurbaşkanı Duyurusu: Emekliye Ocak, Şubat ve Mart ayında büyük ödeme olacak!

Emekli olan vatandaşlar için ocak şubat ve mart aylarında, kamu bankaları tarafından büyük ödemeler gerçekleştirileceği, Cumhurbaşkanı tarafından duyuruldu. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara devlet destekli olarak emekli maaş hesapları üzerinden nakit ödemeler gerçekleştirilecektir. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde 50000 TL'ye kadar kamu bankaları üzerinden emekli maaşınızı almanız durumunda sizlere gelir belgesiz ödeme verilecektir.

Emekli olan vatandaşlara 3 ay içerisinde 50000 TL ödeme verilecek.

Emekli maaş hesabı olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni ödemelerde nakit ihtiyacı olan emeklilerin emekli maaşlarını kamu bankaları olan Vakıfbank, Ziraat Bankası veya Halkbank üzerinden almaları durumunda 36 ay vadeli, başvuru gerçekleştirebilir. En yakın banka şubesi üzerinden ve bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde kredi ödemesi verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde daha önce kredi alıp onay alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda bu kampanyalardan faydalanabilir ve Cumhurbaşkanlığı destekli Emekli Kredisi kullanabilmektedir. Banka ayrıca sizin diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmanız içinde borç kapatma kredisi imkanı sağlarken, ipotekli kredi konut kredisi ve taşıt kredisi olacak olan kişilere de düşük faiz oranlarıyla birlikte ödeme yapacağını açıkladı.