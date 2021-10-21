Ziraat Bankası 0.49 faiz oranları ile kredi başlattı, özel müşterilere kullandırılacak

Ziraat Bankası 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası Bugün başladı. Ziraat Bankası üzerinden 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için hazırladığımız banka kredi şartlarını öğrenecek ve 0.49 faiz oranları ile nasıl onay alabileceğiniz hakkında bilgiler göreceksiniz. Ziraat Bankası başlatmış olduğu yeni kampanya ile birlikte Daha önce bu bankadan kredi kullanmış ve bankasından maaş alan kişilere 10.000 TL'ye kadar 0.49 faiz oranları ile kredi vereceğini duyurdu. Bankadan sadece özel müşteriler için yapılan bu duyuru ile birlikte internet sitesi üzerinden veya banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Son zamanlarda artan faiz oranları ile insanların kredi kullanmak için bankaların faiz oranlarını araştırdığını biliyoruz. Ülkemizde kamu Bankası olan Ziraat Bankası da düşük faiz oranları ile kredi veren bankaların başında geldiği için ilk kredi başvurusu yapacak olan kişilerin tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu duyuruda 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi kullanacak olan kişiler Daha önce bu bankadan düzenli olarak kredi ödemesi yaptıysa 0.49 faiz oranları ile onay alacak.

Ziraat Bankası 0.49 faiz oranları ile kredi başvurusu

Devlet Bankası Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankanın resmi internet sitesi üzerindeki 049 faizli ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurması gerekiyor. Sadece 10.000 TL'ye kadar verilecek olan bu Kredi başvurusunda 10.000 TL üzerinde kredi onayı alırsanız bankanın güncel olan faiz oranları ile kredi kullanmış olacaksınız.

Ziraat Bankası sigortalı olarak çalışan kişilerden 12 aylık sigorta isterken emekli olan kişilerden ise emekli maaşlarını kendi bankalarından almaları durumunda bu Kredi kampanyasına sokacaktır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak sizler de düşük faiz oranları ile kredi kullanabilir ihtiyacınızı bu bankadan giderebilirsiniz.

Verilecek olan krediler sadece bireysel müşteriler için hazırlandığı için ticari olarak kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankaların güncel faiz oranlarından yararlanarak ihtiyaç kredisi kullanabilir. Banka resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi faiz oranlarını görebilir kredi başvuru şartlarını inceleyebilir ve hemen Kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.