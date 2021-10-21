Emekliye 2000 TL Nakit Avans Ödemesi Son Dakika Yayınlandı

Emekli olan kişilere verilecek olan nakit avans limitlerinde 2.000 TL'ye kadar ödeme verileceği duyurusu yapıldı. Son dakika olarak özel bankalar ve kamu bankaları üzerinden yapılan bu kampanya duyurusu ile birlikte emekli olan vatandaşlar 2.000 TL'ye kadar artı para alabilir.

Emekli olan kişilere verilecek olan nakit avans limitlerinde 2000 tl ye kadar işlem yapacak olan bankalar artı para olarak bu kişilerin hesaplarına yatıracağı bu 2.000 TL ödeme için emekli maaşı almaları durumunda onay verecektir.

Emekliye 2000 TL ödeme yapan bankalar kişilerin Kredi notuna göre onay verecek ve kullanılacak olan 2000 TL para istediğiniz zaman ATM üzerinden çekebileceksiniz.

Ziraat Bankası emekliye 2000 TL nakit avans

Ziraat Bankası emekli olan müşterilere sürekli güncel kampanyalar yaparak emeklilerin kredi alma ve nakit avans alma imkanı sağlamaktadır. Emekli olan kişileri 2000 TL başvuru yapmak isteyen kişiler eğer Ziraat Bankası üzerinden maaş alıyorsa banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden internet şifresi ile giriş yaparak kendi hesapları üzerinden artı para bir diğer adıyla kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir.

Yapılacak olan bu başvuru 5 dakika içerisinde sonuçlanacak sonuçlanan para hemen hesaba yatacaktır. Kredi notu yüksek olan kişiler daha yüksek limitlerde de artı para kullanabilir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler ayrıca 750 TL'ye kadar da emekli promosyonu alabiliyorlar. Daha önce eğer bir emekli promosyonu almadıysanız mobil uygulama üzerinden 750 TL'ye kadar başvuru yaparak toplamda 2750 TL ödeme yapabilirsiniz.

İş bankası'ndan İşCep uygulaması üzerinden 2000 TL nakit avans verilecek

İş Bankası üzerinden İşCep uygulaması kullanan müşteriler de 2000 tl ye kadar nakit avans limiti başvurusu yapabiliyor. Emekli maaşınızı İş Bankası üzerinden alıyorsanız İş Bankası internet bankacılığı şifreniz ile birlikte İşCep uygulamasına girerek buradan 2000 TL için başvuruda bulunabilirsiniz.

Vakıfbank'tan 2000 TL artı para

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişilerde Acil durumlarda kullanabilmeleri için 2000 tl ye kadar artı para alabiliyorlar. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler mobil uygulama üzerinden veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak Bu para için başvuruda bulunabilirler. Vakıfbank üzerindeki emekli maaşı hesabınız üzerinden yapacağınız bu başvuruda Kredi notunuz yüksek ise daha yüksekliklerde de en fazla 10 bin TL'ye kadar artı para alabilirsiniz.