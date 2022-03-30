Ziraat Bank Kartına Sahip Olanlar Haber Sizi İlgilendiriyor! 1 Gün İçinde Başvurmanız Gerekir! Ziraat Bankası’ndan açıklama geldi. Ziraat Bank kartına sahip olanlar dikkat. 1 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor. Yapılan açıklamaya göre 31 Mart2022 tarihine kadar Bankart kredi kartı ile JUMBO Mağazalarında yapacağınız harcamalarda 2 ile 7 taksitli işlemlerde +3 taksit imkânı veriyor. Sizlere verilen bu fırsatı değerlendirmek için geç kalmayın son gün 31 Mart 2022 olarak açıklandı.

Ziraat Bankası kendi internet sitesinden duyurdu. Bankadan gelen bilgilere göre 31 Mart 2022 tarihine kadar Bankkart kredi kartı özelliği ile Jumbo Mağazalarında yapılacak 2 ile 7 taksitli alış verişlerde sizlere ayrıca taksit imkânı sunuyor. Yapılan taksitlere ilave olarak +3 taksit imkânı daha sunuluyor.

Kampanyadan Hangi Koşullar İle Faydalanılabilir

Kampanya dâhilinde yapılacak olan 2 ile 7 taksitli alış verişlerde artı 3 taksit seçmeli olarak sizlere sunuluyor. Bankanın uygulayamaya koyduğu bu kampanyadan faydalanmak isteyenler, yapılacak alış verişlerde satış yetkilisine + taksit taleplerini bildirerek faydalanmak mümkün. Faydalanılacak taksit kampanya için sadece Bankart’ın kredi kartı özelliği bulunan kartlar ile Bankkart yetkili üye işyerlerinde geçerli olacaktır. Yapılacak alış verişlerde 2 -7 taksitli işlemlerde geçerli olacak.

Bankkart ve Bankkart Başak kartına sahip olan müşterilerimiz kampanyadan faydalanabilecek. Üye işyerlerinde yapılan alış verişlerdeki taksit âdeti 2 ile 7 arasında olan işlemlerde geçerli olacak. Taksitli alış verişlere ilave olarak +3 taksit daha eklenecektir. Kampanyalı işlemlerinize ilişkin detaylı bilgiler slip üzerinde mevcut olup, seçilen artı taksitler görülebilecek. Kampanyadaki belirtilen koşullara ilişkin sonradan değişiklik yapma imkânı bulunmuyor.

Bireysel kartlar ile ticari kartlar için uygulanacak olan azami taksit sayısı ise yasal düzenlemelere göre farklılık arz edebilir. Bunun yanı sıra T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya ile ilgili olarak geçerli olan koşullarda değiştirme ya da durdurma gibi haklara da sahiptir. Sizlerde bankanın sunmuş olduğu bu kampanyadan faydalanmak istiyorsanız. T.C. Ziraat Bankası müşterisi olmanız ve Bankkart yâda Bankkart Başak kartlarına sahip olmanız gerekir.