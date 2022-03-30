Dolar 18 TL de Kalmayacak Bu Rakam Hayal Olacak! Dolar Yıl Sonunda 25 TL’yi de Geçecek…

O İsimden Dolar Yorumları… Dolar tahminleri tanınan ve gündemde yerini koruyan Selçuk Geçer ile Meriç Köyağası, dolar ile ilgili açıklamalarında herkesin dikkatini çekti. Dolar ile ilgili yılsonu tahminlerini açıklayan ikilinin detaylı açıklamaları haberimizde… İddialarına göre dolar 18 TL de kalması mümkün görünmüyor. Dolar kurunun yılsonunda 25 TL nin üzerine çıkacağı iddia ediliyor. İşte konu ile ilgili detaylar:

Yapmış oldukları dolar tahminleri ile vatandaşın sürekli takibinde olan Selçuk Geçer kendine ati Youtube kanalında Meriç Köyatası’ının önemli açıklamalarına yer verdi. Nisan ayı için dolar kuru tahminlerini açıklayan ikili, yılsonu dolar kuru tahminlerini de belirtti. Enflasyon rakamlarındaki yüksek oranların devam etmesi durumunda doların daha da üst seviyelere çıkacağını belirten ikili yılsonu itibari ile dolar kurunun 29 TL ile 30 TL arasında olacağını ifade etti.

18 TL Rakamı Dolar İçin Hayal Gözüküyor

Nisan ayına yaklaştığımız şu günlerde dolar kurunun 16 TL ye kadar yükseleceğini ifade eden Köyaatası sözlerine şu şekilde devam etti. “ Nisan ayında dolar kurunun 16 TL ye kadar çıkacak, fakat bu banda kalmayacak. Kurdaki yükselme Nisan ayının ilk haftasında başlar, Mayısın ortasına kadar yükselerek devam eder” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Meriç Köyatası, Selçuk Geçer’in düşüncelerine katılarak, “Yılbaşındaki dolar kuru ile ilgili tahminlerimiz yılsonu itibari ile 29 TL -30 TL bandındadır. Yapılan hesaplamalar ile ikimizin de sonuçları aynı çıktı.”

İkilinin Yapmış Oldukları Açıklamalar

Kur üzerine ikilinin yapmış oldukları açıklamalarda:

“geçen gün dolar kuru için önce 15,80 sonra 16 TL lere gelir ifadesini kullandın. Sonra da kurun bu seviyelerde durmayacağı ve 18 de de kalmayıp 22 TL ye kadar çıkacağını ifade ettin. Ben de elime kâğıt kalem alarak enflasyon rakamlarına baktım ve Mart ayında kötü bir gidişat var. Bu gidişata göre Nisan ayının ilk haftalarında kurun 16 TL olacağını ifade ettim. Fakat 18 TL bandı mazide kalacak. Ralli ilk haftalarda başlar diyorum”