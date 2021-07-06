Zeynep Bastık’ın Bekarlığa Veda Partisi Göz Doldurdu

Uzun süredir birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Tolga Akış ile kısa süre içerisinde dünya evine girmek için hazırlıklarını sürdüren başarılı şarkıcı Zeynep Bastık Çeşme'de bekarlığa veda partisi yaptı. Başarılı ve sevilen sanatçı Zeynep Bastık’ın Çeşme'de düzenlemiş olduğu bekarlığa veda partisi sırasında çekilen fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 3 senedir birlikte olduğu ve aynı zamanda menajerliğini üstlenen Tolga Akış ile yarın Çeşme’de evlenecek olan şarkıcı bekarlığa veda partisi yapmayı ihmal etmedi.

Tolga akış ile nikah masasına oturacak olan sanatçı partiye yakın dostlarını davet etti. Ünlü şarkıcının bekarlığa veda partisi sırasında çekilen eğlenceli kareleri Instagram hesaplarından paylaşıldı ve yayınlanan fotoğraflar sanatçının hayranlarından çok sayıda beğeni aldı.

Yarın Çeşme'de üç senedir birlikte olduğu sevgilisi Tolga Akış ile dünya evine girecek olan Zeynep Bastık geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda kameralara yansımıştı. Ünlü şarkıcı, herkesin aşılandığı bir süreçte yapmalarının daha sağlıklı olacağını söylemiş ve ailesi ile yakın arkadaşlarının katılacağını belirtmişti. Bununla birlikte 3 gelinlik giyeceğini ifade eden başarılı şarkıcı Zeynep Bastık nikah için ayrı eğlence kısmı için ayrı ve gece sonu için ayrı bir gelinlik hazırladığını söylemişti.

Başarılı şarkıcı ailecek çok heyecanlı olduklarını ifade ederken Çeşme'de düğün yapacakları haberini de hayranları ile paylaşmıştı. İlişkilerinin zaten orada başladığını ifade eden ünlü isim düğün yerlerinin anlamlı olmasını istediklerini ve bu sebeple seçtiklerini ifade etmişti.

Daha önce düğün yapmayı planladıklarını ancak salgın sebebiyle ertelemek zorunda kaldıklarını ifade eden sanatçı o şartlarda düğünü yapılmasının mümkün olmadığı için erteledikleri ne ve herkesin aşı olduğu bir dönemde düğün yapmanın sağlıklı olacağını söylemişti. Düğün öncesi nikah masasına oturacağı Tolga Akış ile beraber spor programı ve sıkı bir diyete girdiklerini de belirten başarılı isim, sağlıklı görünmek istediklerini de açıklamıştı.