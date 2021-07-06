Ayakları Yerden Kesen Kampanya Halkbank'tan Geldi, 60.000 TL Taşıt Kredisi Aylık 1.896 TL Ödemeli Olarak Alınacak

Halkbank üzerinden yapılan bu son kampanyada 1.896 TL taksitle, 60.000 TL araç kredisi verilecek. Yapılan duyuru ile birlikte, banka hızlı ve anında kredi vereceğini duyurdu. Ülkemizde araç alımı yapacak olan kişilerin en çok tercih ettikleri finansal destek bankalardan verilmektedir. Her bankanın taşıt kredisi adıyla kendi faiz oranları ile kredi verdiğini söyleyebiliriz. Halkbank ise bu kredileri daha düşük faizlerle vereceğini duyurdu. Bu şekilde araç kredisi alacak kişiler, 60 ay vade veya 48 ay vadeli olarak araç kredisi alabileceklerdir.

Halkbank Taşıt Kredisi Kampanyası

Araç almak isteyenler, halkbank üzerinden taşıt kredisi başvurusu yapabileceklerdir. Düşük faiz oranları ile hizmet veren ve ülkemizin kamu bankası olan Halkbank, 60 ay vadeye kadar müşterilerine hemen destek verecek. 60 ay vadeye kadar kredi alacak kişiler, araç fiyatına göre işlem yapabilir. Vade sayısını yeni çıkan yasa ile birlikte, araç fiyatları belirliyor. Sizin aldığınız fiyat üzerinden değil aracın sıfır ise fatura değeri, ikinci el ise kasko değeri üzerinden değerlendirilmektedir.

120 bin TL'ye kadar değeri olan bir araç için 60 ay vade yapabilirsiniz. 60 ay vadeye kadar işlem yapacak kişiler, uygun faizlerle kredilerini alabileceklerdir. 120 bin TL üzerinde işlem yapacak olan kişiler ise, 48 ay vadeye kadar Halkbank taşıt kredisi kullanabileceklerdir.

Halkbank Taşıt Kredisi Hesaplama

Halkbank taşıt kredisi almak isteyenler, 1.54 faiz oranı ile işlem yapacaklardır. 48 ay vadeli olarak ve 60 bin TL kredi kullanacak olan kişiler, 1.896 TL aylık ödeme yapacaklardır. Kredilerde ise hayat sigortası mecburi. Bu şartlar ile kredi kullanmak isteyenler, en yakın Halkbank şubesine evrakları ile birlikte giderek başvuru yapabileceklerdir. İnternet üzerinden veya SMS ile kredi başvurusu alınmıyor.

Halkbank taşıt kredisi evrakları için; Gelir belgesi, Kimlik belgesi, Sıfır araç alımlarında fatura, ikinci el araç alımlarında ise ruhsat fotokopisi isteyecektir. Bu şekilde olan kişiler, kredilerini hemen alabileceklerdir. Halkbank detaylı kampanyalarını resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.