Zehra Çilingiroğlu’dan Mehmet Dinçerler İle İlgili Açıklama Geldi

Hadise’den ayrıldıktan sonra magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Dinçerler, Yunanistan’ın Rodos adasına seyahat etti. Fakat Yunanistan Rodos adasına gittiği zaman Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Basının gözünden kaçmayan bu görüntü sonrasında magazin dünyasında Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler arasında aşk dedikoduları çıkmaya başladı. Fakat yaşanan bu dedikodular sonrasında Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’dan açıklama geldi.

Zehra Çilingiroğlu’dan Açıklama! Dava Açıyorum

Hadise ile evlilik yapan Mehmet Dinçerler, uzun zamandan beridir magazinde yer almaya devam ediyor. Fakat sanatçı ile başlayan güzel birlikteliklerini sonlandırmaları ve boşanma kararı almasından sonra Mehmet Dinçerler hesabını kapattı. Daha sonrasında basının gözünden kaçmayarak Rodos adasına giden Mehmet Dinçerler mercek altına alınmıştı. Basında beliren aşk dedikodu haberlerinden sonra Zehra Çilingiroğlu bir açıklama yaptı.

Zehra Çilingiroğlu yaptığı açıklama sonrasında basında çıkan haberlerin doğruluk payının söz konusu olmadığını söyledi. Mehmet Dinçerler ile sadece karşılaşmış olduklarının altını çizerken, gerçek dışı haberleri magazine malzeme yapanları yargıya taşıyacak olduğunu söyledi. Gerçek dışı olan haberlere tazminat davası açacağını ifade ederken aşk konusunun gerçek olmadığının altını çizdi.

Zehra Çilingiroğlu Avukatı Açıklama Yaptı

Zehra Çilingiroğlu’nun avukatından basına yansıyan haberle ilgili olarak açıklama geldi. Avukatı Arca Açıkel yaptığı açıklamada habere çıkan bu tür aşk konularının hiçbir şekilde doğru olmadığını söyledi. Türk aile ahlakına hiçbir şekilde yakışmayan bu tür çirkin iftiraların genç bir genç kızın geleceğini de olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

Gerçekle hiçbir şekilde bağdaşmayan haberler yapılmasının kesinlikle kabul görmediğini ve gerçek dışı haberlerle mücadele edecek olduğunu ifade etti. Haberde iddia konusu haline gelen Zehra Çilingiroğlu’nun erkek arkadaşının da olduğunun altını çizen Avukatı, ortamda yalnızca eğlendiklerini belirtti. Magazin yaratma amacıyla gün yüzüne çıkartılmaya çalışılan bu haberin hem Hülya Avşar hem de Hülya Avşar’ın kızının da itibarını büyük yönde etkilemeye yöneliktir dedi. Zehra Çilingiroğlu’da hakkında yapılan asılsız haberlerden dolayı tazminat davası açarak yargıya başvuracak olduğunu söyledi.